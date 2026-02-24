Secretário Bruno Lamas incentiva formação de profissionais para a nova economia

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas, reforçou a importância da formação de profissionais preparados para a nova economia. A declaração foi durante a abertura da Jornada Pedagógica do Qualificar ES, realizada nesta terça-feira (24).

O encontro destacou o papel estratégico da educação profissional na preparação de pessoas para um mercado cada vez mais orientado pela tecnologia, inovação e protagonismo.

Leia também: QualificarES inscreve para cursos profissionalizantes gratuitos em Cachoeiro e região

Promovida pela Secti, a Jornada Pedagógica teve como tema central “Formando profissionais para a nova economia: tecnologia, inovação e protagonismo”.

Durante o evento, portanto, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou o impacto social e econômico do Qualificar ES.

“O Qualificar é feito por professores e professoras extremamente competentes, que coordenam e trabalham no maior programa de formação profissional do nosso país. Em oito anos, vamos emitir praticamente um milhão de diplomas no nosso estado. Viemos aqui desejar sucesso a todos e reafirmar que continuaremos juntos”, afirmou o governador.

A proposta é fortalecer o papel dos educadores e alinhar os processos de ensino às novas exigências do mundo do trabalho, que demanda atualização constante, competências digitais e visão estratégica.

Educação Profissional e Tecnológica

No primeiro dia de atividades, portanto, Bruno Lamas participou das discussões ao lado de Leo Carraretto, conduzindo reflexões sobre “os três aprendizados da Educação Profissional e Tecnológica na era digital”.

Assim, o debate trouxe provocações sobre a necessidade de inovação permanente na EPT, a centralidade do aluno no processo educacional e a adaptação dos métodos pedagógicos às transformações tecnológicas.

Segundo Lamas, encontros como a Jornada Pedagógica são fundamentais para garantir a qualidade e a capilaridade do Qualificar ES em todo o território capixaba. O programa, portanto, reúne professores e professoras que atuam diretamente na formação de milhares de alunos. Além disso, oferece oportunidades concretas de inserção no mercado de trabalho por meio da educação profissional.

“É o programa mais transformador do Governo do Estado, qualificação na veia. Aqui estamos com professores, professoras, que em todos os cantos do nosso Estado oferecem oportunidade para as pessoas através da educação profissional”, ressaltou Bruno Lamas.