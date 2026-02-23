Segunda será de calor e chuva em todo o Espírito Santo

A previsão do tempo no ES indica que a segunda-feira será marcada por instabilidade em todo o estado. O dia começa com poucas nuvens e calor nas primeiras horas. No entanto, o cenário muda ao longo da tarde.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A combinação entre calor e umidade favorece a formação de áreas de instabilidade. Como resultado, pancadas de chuva com trovoadas atingem todas as regiões capixabas. Além disso, as temperaturas seguem elevadas durante o dia.

Leia também: O que diz o alerta do INMET sobre a previsão do tempo para o Espírito Santo?

Mesmo com a previsão de chuva, o calor não perde força. Pelo contrário, os termômetros continuam marcando índices altos, o que mantém a sensação de abafamento em diversas cidades. Assim, o clima fica quente e úmido, principalmente no período da tarde.

Durante a manhã, o sol aparece entre poucas nuvens. Entretanto, a nebulosidade aumenta gradualmente. A partir da tarde, a instabilidade se espalha pelo estado e provoca pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Esse padrão atinge tanto o litoral quanto o interior. Dessa forma, moradores de todas as regiões devem ficar atentos às mudanças no tempo ao longo do dia. Embora as chuvas ocorram de forma passageira, elas podem vir acompanhadas de descargas elétricas.

E no litoral?

No litoral, o vento sopra fraco. Ainda assim, não há expectativa de ventos intensos. O destaque permanece para o calor persistente e para o tempo instável.

A segunda-feira, portanto, começa com aparência de tempo firme. Contudo, a instabilidade volta a ganhar força durante a tarde. O calor elevado e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas.

Assim, a semana inicia com cenário típico de verão no Espírito Santo: manhã quente, aumento de nuvens e pancadas de chuva no período da tarde. A previsão reforça a importância de acompanhar as atualizações meteorológicas, especialmente diante da combinação de calor intenso e trovoadas.