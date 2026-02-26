Sistema frontal intensifica chuva no Espírito Santo nesta quinta-feira

A previsão do tempo no Espírito Santo aponta mudança significativa nas condições climáticas nesta quinta-feira. A passagem de um sistema frontal pela costa capixaba intensifica a instabilidade e provoca pancadas de chuva com trovoadas ao longo do dia. Além disso, as temperaturas máximas diminuem na metade norte do Estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O sistema frontal avança pelo litoral e, consequentemente, amplia a formação de nuvens carregadas. Por isso, todas as regiões registram momentos de chuva, intercalados com períodos de variação de nuvens.

Leia também: VÍDEO | Chuva forte causa transtornos em Marechal Floriano

Enquanto isso, de acordo com o Incaper, o vento sopra fraco a moderado no litoral norte, o que reforça a sensação de tempo instável.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o céu apresenta variação de nuvens e, ao mesmo tempo, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. As temperaturas variam entre 24 °C e 32 °C. Em Vitória, os termômetros registram mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o tempo segue instável. Há variação de nuvens e, além disso, pancadas de chuva com trovoadas podem ocorrer em diferentes períodos. Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 22 °C e a máxima alcança 35 °C. Já nas áreas altas, os termômetros marcam entre 21 °C e 32 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o sistema frontal mantém o céu com muitas nuvens. Além disso, pancadas de chuva com trovoadas atingem a região ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam de 22 °C a 27 °C. Nas áreas mais altas, a mínima fica em 20 °C e a máxima não passa de 25 °C.

Região Norte

Na Região Norte, o cenário também exige atenção. O tempo apresenta variação de nuvens e, ao mesmo tempo, há previsão de chuva com trovoadas. As temperaturas oscilam entre 24 °C e 35 °C. Entretanto, as máximas tendem a diminuir em comparação aos últimos dias.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o dia começa com nuvens e, posteriormente, a chuva aparece em forma de pancadas com trovoadas. Nas áreas menos elevadas, a mínima atinge 23 °C e a máxima chega a 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 22 °C e 29 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, o tempo permanece instável durante o dia. Há variação de nuvens e, além disso, pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos. O vento sopra fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam entre 25 °C e 30 °C.

Diante desse cenário, a recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas. Como o sistema frontal atua diretamente sobre o Estado, as condições podem mudar rapidamente ao longo do dia.