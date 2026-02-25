VÍDEO | Chuva forte causa transtornos em Marechal Floriano

Moradores de Marechal Floriano já enfrentam transtornos devido à forte chuva que atinge o município nesta quarta-feira (25).

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram comércios e residências sendo invadidos pela água.

O aquinoticias.com entrou em contato com a Defesa Civil para obter informações sobre possíveis prejuízos e registro de feridos. Contudo, até o momento, não houve retorno.