Super Sete pode pagar R$ 2 milhões hoje; veja como concorrer ao prêmio

Nesta quarta-feira (11), a Super Sete pode pagar R$ 2 milhões aos apostadores que acertarem as sete dezenas do concurso programado para o início da noite. A premiação acumulada decorre da ausência de ganhadores na faixa principal do último sorteio, realizado no concurso 809, segundo dados oficiais da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios da Super Sete passaram a ser realizados às 21h (horário de Brasília) nos dias em que ocorrem, segunda, quarta e sexta-feira, seguindo o novo padrão adotado pela Caixa para as loterias numéricas.

O sorteio anterior abriu espaço para uma nova expectativa de prêmio elevado e movimentou as apostas em todo o Brasil. Entretanto, a Super Sete tem ganhado popularidade por oferecer prêmios atrativos mesmo em concursos com poucos bilhetes vendidos, e o valor acumulado desta quarta pode ser um dos maiores do ano de 2026.

Resultado do Concurso 809 e Distribuição dos Prêmios

O concurso 809 da Super Sete foi com todos os sorteios por coluna definidos entre os números de 0 a 9. Os números oficiais extraídos foram:

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 6 1 7 0 8 5 5

Porém, nenhuma aposta acertou as sete dezenas, o que fez com que o prêmio principal acumulasse para o próximo concurso com previsão de R$ 2 milhões.

A seguir a distribuição detalhada dos prêmios por faixa de acerto:

Premiação por Faixa

7 acertos – Nenhuma aposta ganhadora

Com isso, o valor estimado de R$ 2 milhões será no sorteio desta quarta-feira (11).

Também não houve ganhadores nesta faixa, reforçando o acúmulo para o próximo concurso.

Cada uma delas receberá R$ 1.545,94 .

Assim, o número de ganhadores nesta categoria indica forte participação de apostadores com jogadas intermediárias bem distribuídas.

Nesta faixa, o prêmio unitário será de R$ 83,24 .

O menor nível de acerto premiado garantiu R$ 6 para cada bilhete classificado.

Expectativa e Dicas para Apostadores

Portanto, com a previsão de um prêmio estimado em R$ 2 milhões para o concurso da noite desta quarta, a expectativa de público e apostas tende a crescer. Entretanto, especialistas em loterias recomendam que os jogadores validem suas apostas com antecedência e considerem a possibilidade de disputar prêmios com bolões, estratégia que pode aumentar as chances de acerto em números sequenciais ou fragmentados.

O sorteio da Super Sete está programado para ocorrer no período da noite, com transmissão ao vivo nos canais oficiais da Caixa e nas plataformas digitais, conforme regulamento vigente em 2026.