Supermercados fechados em Cachoeiro - veja o que vai acontecer depois de hoje

Este é o último domingo que os supermercados do Espírito Santo funcionarão normalmente antes de uma mudança que ocorrerá no comércio capixaba a partir de 1º de março de 2026.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Supermercados, hipermercados e atacarejos com empregados registrados deixarão de abrir aos domingos em todo o estado. A decisão foi definida por meio de Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo. A medida estabelece a suspensão das atividades dominicais até 31 de outubro de 2026, quando o acordo será reavaliado.

Leia também: Supermercado abre vagas de emprego para unidade de Cachoeiro; veja detalhes

O Supermercado Sempre Tem, por exemplo, já informou que todas as suas unidades no Espírito Santo deixarão de funcionar aos domingos. De acordo com o texto, a medida valerá a partir do dia 1º de março de 2026. O estabelecimento comercial divulgou nas redes sociais oficiais da rede.

A medida impacta diretamente a rotina de milhares de consumidores que tradicionalmente utilizavam o domingo para realizar compras da semana. A partir da nova regra, será necessário reorganizar horários e antecipar idas ao supermercado para a sexta-feira ou sábado.

Além disso, muitos consumidores deverão buscar alternativas como padarias, feiras livres e pequenos mercados de bairro que não se enquadram nas mesmas exigências da convenção coletiva.

Por outro lado, os defensores da decisão afirmam que o principal objetivo é garantir melhores condições de trabalho aos funcionários do setor supermercadista.

O fechamento aos domingos assegura descanso semanal fixo, reduz jornadas exaustivas e contribui para a qualidade de vida dos trabalhadores.