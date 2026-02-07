Três são presos por furto qualificado em Itapemirim

A prisão por furto qualificado em Jacarandá mobilizou a Polícia Civil do Espírito Santo e a Guarda Civil Municipal de Marataízes nesta sexta-feira (06). A ação ocorreu após o registro de um furto em residência durante a madrugada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a ocorrência, criminosos arrombaram a basculante de vidro do imóvel para entrar no local. Em seguida, eles subtraíram aparelhos eletrônicos e acessórios da casa.

Leia também: Menino de 7 anos realiza sonho durante visita ao Quartel da PMES

Logo após o registro do crime, as equipes analisaram imagens de videomonitoramento da região. A partir dessas imagens, os agentes identificaram dois suspeitos.

Posteriormente, as equipes localizaram e detiveram os dois homens em pontos distintos do bairro Jacarandá. Durante a abordagem, ambos confessaram participação no furto.

Além disso, eles informaram que repassaram os objetos furtados a um terceiro indivíduo. Conforme relato, o homem recebeu os bens pelo valor de R$ 10,00.

Diante das informações, os agentes localizaram o terceiro suspeito ainda em posse dos materiais furtados. Assim, a equipe também realizou a prisão em flagrante por receptação.

Furto qualificado

A prisão por furto qualificado em Jacarandá ainda revelou novos desdobramentos durante a apuração. Um dos detidos confessou envolvimento em outros crimes na região desde o início de 2026.

Entre os casos relatados, ele citou o furto de alimentos em uma escola municipal ocorrido em janeiro. Também mencionou danos ao patrimônio em um posto de saúde local.

O suspeito ainda confessou participação no furto de uma motocicleta registrado no início de fevereiro. As informações agora passam por verificação da Polícia Civil.

Os dois principais autores responderão por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. A autoridade policial os encaminhou ao sistema prisional.

Já o terceiro envolvido responderá pelo crime de receptação. Ele pagou fiança no valor de R$ 1.621,00 e responderá ao processo em liberdade.

De acordo com o delegado titular, Thiago Gomes Viana, a integração entre as forças de segurança garantiu resposta rápida à comunidade. Ele destacou o monitoramento prévio dos suspeitos.

Assim, a prisão por furto qualificado em Jacarandá interrompeu uma sequência de delitos que vinha afetando moradores do bairro nos últimos meses.