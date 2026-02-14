Turismo do ES atinge melhor resultado da história

O turismo do Espírito Santo registrou, em novembro, o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), em 2011. O volume de atividades cresceu 4,7% na comparação com novembro de 2024 e consolidou o mês como o terceiro melhor de 2025.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O levantamento do Connect Fecomércio-ES, com base em dados do IBGE, também aponta alta acumulada de 4,6% no ano. Em relação a outubro, houve recuo de 1,5%. Ainda assim, o resultado é considerado natural, já que o mês anterior alcançou o maior nível de atividade desde janeiro de 2014.

Leia também: Espírito Santo conquista Selo Ouro do MEC na alfabetização

Coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza afirma que os números confirmam uma trajetória consistente de crescimento. Dessa forma, segundo ele, mesmo após um outubro excepcional, novembro manteve expansão acima de 4% pelo terceiro mês consecutivo. Para o especialista, o desempenho reforça a consolidação do turismo como vetor estratégico da economia capixaba.

O segundo semestre concentrou os períodos de maior movimentação do ano, especialmente entre setembro e novembro, além de fevereiro. Para Spalenza, esse padrão indica um setor menos dependente de picos isolados e mais distribuído ao longo do calendário, o que amplia a previsibilidade para comércio e serviços.

Mais viagens aéreas

O transporte aéreo puxou parte relevante desse avanço. Em novembro, 154.537 passageiros desembarcaram no Aeroporto de Vitória, crescimento de 15,3% sobre o mesmo mês de 2024. Foi o quinto mês seguido acima de 150 mil desembarques, marca não atingida em nenhum mês do ano anterior. No acumulado de janeiro a novembro, o terminal recebeu 1.575.309 passageiros, alta de 14,2%.

Spalenza destaca que o aumento do fluxo aéreo impacta diretamente hotéis, bares, restaurantes e toda a cadeia produtiva ligada ao turismo. Contudo, ele observa que o Estado ampliou sua presença nas rotas de lazer, negócios e eventos.

As viagens rodoviárias também apresentaram reação. Em novembro, empresas venderam 111.128 passagens intermunicipais e interestaduais com destino ao Espírito Santo, o terceiro maior volume mensal de 2025. Pela primeira vez no ano, o número superou o registrado no mesmo período de 2024, com alta de 1,4%.

No transporte fretado, 49.377 passageiros utilizaram o serviço no mês, avanço de 5,6% na comparação anual e melhor resultado de 2025. Portanto, o acumulado do ano, a modalidade mantém leve crescimento de 0,3%, reforçando sua importância para excursões, eventos e integração regional.

Para André Spalenza, o recorde de novembro resulta da combinação entre maior fluxo aéreo, recuperação das viagens rodoviárias e planejamento antecipado de consumidores, impulsionado por ações comerciais como a Black Friday. Contudo, o conjunto desses fatores sustenta um cenário favorável para a temporada de verão.