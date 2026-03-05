Adolescente mata égua a facadas em Divino de São Lourenço
Caso ocorrido na região do Caparaó é investigado após animal ser encontrado morto em pasto; CPI de Maus-Tratos acompanha apuração.
A morte de uma égua em Divino de São Lourenço está sendo investigada após o animal ser encontrado com ferimentos provocados por faca, no último sábado (28). O caso ocorreu no município localizado na região do Caparaó, no Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo as informações iniciais, um adolescente de 16 anos é apontado como principal suspeito. Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos contra animais.
Leia também: Homem que atirou contra mulher e sogro em Guaçuí não aceitava separação
A apuração ocorre com acompanhamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, duas éguas haviam sido emprestadas ao adolescente e a um primo. Eles utilizaram os animais para uma atividade em um sítio da região.
Durante o trajeto, entretanto, o primo teria passado mal e desmaiado. Por esse motivo, o adolescente ficou responsável por devolver os animais ao proprietário.
Ainda conforme os relatos iniciais, o jovem teria consumido bebida alcoólica antes do ocorrido. Em seguida, ele utilizou uma faca para atacar um dos animais.
Após o episódio, o adolescente informou ao dono dos cavalos que soltaria as éguas em um pasto localizado na região da Penha. No entanto, ele não indicou o local exato.
Morte de égua em Divino de São Lourenço
Horas depois, um conhecido da família localizou os animais em um pasto. A área fica dentro de uma propriedade pertencente ao prefeito do município.
Ao chegar ao local, o conhecido encontrou uma das éguas já morta. A outra permanecia viva no mesmo pasto.
Diante da situação, o proprietário dos animais procurou a polícia e registrou a ocorrência. Segundo ele, a égua morta vivia com a família há mais de dez anos.
Além disso, o dono afirmou manter um forte vínculo afetivo com o animal. Por isso, o caso gerou repercussão entre moradores da comunidade.
A CPI de Maus-Tratos Contra os Animais passou a acompanhar a morte de égua em Divino de São Lourenço. O objetivo é reunir informações e esclarecer as circunstâncias do fato.
Enquanto isso, as autoridades coletam depoimentos e analisam os elementos disponíveis. Dessa forma, a investigação busca confirmar os detalhes do ocorrido.
O adolescente citado no caso poderá responder por ato infracional equivalente ao crime de maus-tratos a animais, conforme prevê a legislação brasileira.
Por fim, a Polícia Civil seguirá com as investigações para determinar as responsabilidades e eventuais medidas legais relacionadas à morte de égua em Divino de São Lourenço.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726