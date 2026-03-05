Adolescente mata égua a facadas em Divino de São Lourenço

A morte de uma égua em Divino de São Lourenço está sendo investigada após o animal ser encontrado com ferimentos provocados por faca, no último sábado (28). O caso ocorreu no município localizado na região do Caparaó, no Espírito Santo.

Segundo as informações iniciais, um adolescente de 16 anos é apontado como principal suspeito. Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos contra animais.

A apuração ocorre com acompanhamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, duas éguas haviam sido emprestadas ao adolescente e a um primo. Eles utilizaram os animais para uma atividade em um sítio da região.

Durante o trajeto, entretanto, o primo teria passado mal e desmaiado. Por esse motivo, o adolescente ficou responsável por devolver os animais ao proprietário.

Ainda conforme os relatos iniciais, o jovem teria consumido bebida alcoólica antes do ocorrido. Em seguida, ele utilizou uma faca para atacar um dos animais.

Após o episódio, o adolescente informou ao dono dos cavalos que soltaria as éguas em um pasto localizado na região da Penha. No entanto, ele não indicou o local exato.

Horas depois, um conhecido da família localizou os animais em um pasto. A área fica dentro de uma propriedade pertencente ao prefeito do município.

Ao chegar ao local, o conhecido encontrou uma das éguas já morta. A outra permanecia viva no mesmo pasto.

Diante da situação, o proprietário dos animais procurou a polícia e registrou a ocorrência. Segundo ele, a égua morta vivia com a família há mais de dez anos.

Além disso, o dono afirmou manter um forte vínculo afetivo com o animal. Por isso, o caso gerou repercussão entre moradores da comunidade.

A CPI de Maus-Tratos Contra os Animais passou a acompanhar a morte de égua em Divino de São Lourenço. O objetivo é reunir informações e esclarecer as circunstâncias do fato.

Enquanto isso, as autoridades coletam depoimentos e analisam os elementos disponíveis. Dessa forma, a investigação busca confirmar os detalhes do ocorrido.

O adolescente citado no caso poderá responder por ato infracional equivalente ao crime de maus-tratos a animais, conforme prevê a legislação brasileira.

Por fim, a Polícia Civil seguirá com as investigações para determinar as responsabilidades e eventuais medidas legais relacionadas à morte de égua em Divino de São Lourenço.