Justiça rejeita queixa-crime de ex-secretário contra radialista em Jerônimo Monteiro

A Justiça absolveu o radialista Márcio Fontoura e a emissora em que ele trabalha após um processo movido por um ex-secretário municipal de Educação de Jerônimo Monteiro.

O então chefe da pasta moveu a ação após declarações feitas pelo comunicador durante um programa na Rádio Vida FM, em dezembro de 2024. Na época, o radialista comentou denúncias e reclamações de profissionais da rede de ensino sobre a atuação do então gestor da pasta.

Após a repercussão das declarações, o secretário decidiu ingressar com uma queixa-crime contra o comunicador e contra a emissora. Ele alegou a prática de crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria.

Na sentença, o juiz decidiu pela absolvição sumária do radialista e da rádio, entendendo que não houve prática de crime. A decisão destacou que as manifestações ocorreram no contexto do exercício da atividade de comunicação e da liberdade de imprensa.

Contexto das denúncias

De acordo com o radialista, o pronunciamento foi feito no exercício da atividade jornalística, após receber relatos de servidores sobre situações consideradas problemáticas no ambiente de trabalho da Secretaria de Educação.

Entre os episódios mencionados estavam queixas relacionadas à condução de reuniões e ao clima organizacional dentro da pasta, que, segundo os relatos, geravam insatisfação entre profissionais da área.

O que diz a emissora

A rádio Vida FM por meio de nota informou que:

Tem um papel fundamental no desenvolvimento social, cultural e informativo da nossa comunidade. A nossa rádio Vida atua com representação, credibilidade e informações corretas, sempre discutindo os problemas locais com responsabilidade e respeito.

Nossos radialistas desempenham um papel essencial. São o elo entre a informação e a população. Mais do que apenas apresentar programas ou músicas, o radialista comunica, orienta e aproxima as pessoas. Nossa equipe trabalha com responsabilidade, ética e compromisso com a verdade, pois muitas vezes é através de sua voz que a comunidade recebe notícias, avisos importantes e mensagens de utilidade pública.

A Rádio Vida repudia veementemente qualquer forma de dissuasão ao não cumprimento com a verdade.

Ser radialista é comunicar e informar sempre com a veracidade dos fatos e também trabalhar no combate à desinformação.Assim, o radialista ajuda a construir um ambiente de diálogo e cidadania, onde todos podem se sentir representados e ouvidos.