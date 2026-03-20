Alegre: prefeitura, Ufes e Sesa promovem ação com atendimentos de saúde gratuitos
A iniciativa busca ampliar o acesso da comunidade a atendimentos básicos e ações preventivas.
A população de Alegre terá acesso a serviços gratuitos de saúde na próxima quarta-feira (25), durante o evento “Saúde no Campus”. A ação ocorrerá na quadra poliesportiva da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pretende ampliar o acesso a atendimentos básicos e medidas preventivas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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A programação oferece testes rápidos para detectar doenças, atualização da carteira de vacinação e cadastros nas unidades básicas de saúde do município. Para se vacinar, os participantes devem levar o cartão de vacinação. O documento permite verificar o histórico imunológico.
Os serviços gratuitos de saúde fazem parte de uma parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a Prefeitura de Alegre e a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa).
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