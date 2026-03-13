Alegre recebe obras e novos investimentos do Governo do ES

O município de Alegre recebeu, nesta sexta-feira (13), uma série de obras entregues e novos investimentos anunciados pelo Governo do Espírito Santo. Durante agenda oficial na cidade, o governador Renato Casagrande destacou ações em infraestrutura urbana, educação, saúde e desenvolvimento social, reforçando a parceria entre o Estado e a administração municipal.

Logo no início da visita, o governador ressaltou que os investimentos fazem parte de uma política de gestão fiscal equilibrada que permite ampliar obras em todas as regiões do Estado. Segundo ele, a organização das contas públicas tem garantido capacidade de investimento e fortalecido projetos estruturantes nos municípios capixabas.

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Entre as principais entregas da agenda está a inauguração de uma obra de contenção de encosta no bairro Clério Moulin. Executada com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, a intervenção incluiu a construção de uma estrutura de proteção com 58 metros de comprimento e 7,20 metros de altura. A obra beneficia cerca de 1.200 moradores de uma área anteriormente considerada de risco para deslizamentos.

Além disso, o Governo do Estado autorizou novos repasses de recursos para ampliar as obras de infraestrutura urbana no município. Uma das intervenções será a construção de uma contenção de encosta na Rua Geraldo Rufino Silva, no bairro Charqueada, beneficiando aproximadamente 800 moradores.

Investimentos em Alegre

Outro investimento prevê obras de drenagem e pavimentação na Rua José Luiz Clemente, no bairro Clério Moulin. O projeto inclui 113 metros de drenagem e mais de 112 metros lineares de pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente, além da construção de calçadas em concreto com ladrilho hidráulico.

Durante a agenda, também foi assinada a autorização para celebração de convênio destinado à revitalização completa do Parque de Exposições Geraldo Santos. A intervenção contará com investimento aproximado de R$ 14,2 milhões do Governo do Estado e prevê a modernização da estrutura utilizada para eventos, exposições e atividades culturais.

Na área da educação, o Governo do Estado autorizou a reforma e ampliação do Centro Integrado de Educação e Cidadania (CIEC) Jaci Kobbi Rodrigues. A obra terá investimento aproximado de R$ 3,5 milhões e prevê melhorias na estrutura física da unidade escolar.

Além disso, o governo autorizou a aquisição de mobiliário para o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Tio Teotônio Barbosa, com investimento de cerca de R$ 500 mil.

Agenda no Sul do Estado

A agenda também incluiu ações voltadas à área social. O Governo do Estado autorizou repasses de recursos para entidades do município, entre elas a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), a Associação Beneficente Dias Melhores e a Associação Luiza Marilac, que atuam no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Outro anúncio foi o repasse de kit para instalação de uma Brinquedopraça em Alegre, iniciativa voltada à ampliação de espaços de lazer e convivência para crianças.

Na área da saúde, o Governo do Estado assinou ainda o repasse de R$ 1 milhão para obras de reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde no município. O investimento faz parte do segundo ciclo do Plano Decenal APS +10, programa estadual que destina recursos para fortalecer a estrutura da atenção primária em todo o Espírito Santo.

Com informações do Governo do Espírito Santo.