Alerta: chuva forte deve atingir litoral do ES nos próximos dias
Instabilidades aumentam nos próximos dias e elevam o risco de pancadas intensas e acumulados elevados na faixa litorânea.
O Climatempo emitiu um alerta de instabilidades entre o litoral da Bahia e o Espírito Santo nos próximos dias. Dessa forma, as condições atmosféricas favorecem a ocorrência de chuva em diferentes momentos do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A combinação entre umidade elevada e circulação de ventos próximos à costa contribui diretamente para a formação de áreas de instabilidade. Assim, essas condições favorecem a organização de núcleos de chuva mais intensos. Como resultado, há tendência de aumento no volume de precipitação ao longo do período.
Leia também: Espírito Santo ganha guia completo de roteiros culturais
Além disso, a previsão aponta para pancadas de chuva com intensidade moderada a forte. Essas ocorrências podem se distribuir ao longo do dia e, ao mesmo tempo, contribuir para acumulados elevados. Portanto, o cenário exige atenção para possíveis impactos associados às chuvas.
Com o avanço dessas instabilidades, o risco de transtornos pontuais aumenta. Entre eles, destacam-se alagamentos e elevação dos níveis de rios, principalmente em áreas mais vulneráveis. Dessa maneira, as condições meteorológicas indicam um período de maior atenção para a região.
Recomendações
Os moradores devem acompanhar as condições do tempo, especialmente nas áreas litorâneas. Assim, a população pode se manter informada diante das mudanças previstas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726