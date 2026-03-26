Alerta: chuva forte deve atingir litoral do ES nos próximos dias

O Climatempo emitiu um alerta de instabilidades entre o litoral da Bahia e o Espírito Santo nos próximos dias. Dessa forma, as condições atmosféricas favorecem a ocorrência de chuva em diferentes momentos do dia.

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A combinação entre umidade elevada e circulação de ventos próximos à costa contribui diretamente para a formação de áreas de instabilidade. Assim, essas condições favorecem a organização de núcleos de chuva mais intensos. Como resultado, há tendência de aumento no volume de precipitação ao longo do período.

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Além disso, a previsão aponta para pancadas de chuva com intensidade moderada a forte. Essas ocorrências podem se distribuir ao longo do dia e, ao mesmo tempo, contribuir para acumulados elevados. Portanto, o cenário exige atenção para possíveis impactos associados às chuvas.

Com o avanço dessas instabilidades, o risco de transtornos pontuais aumenta. Entre eles, destacam-se alagamentos e elevação dos níveis de rios, principalmente em áreas mais vulneráveis. Dessa maneira, as condições meteorológicas indicam um período de maior atenção para a região.

Recomendações

Os moradores devem acompanhar as condições do tempo, especialmente nas áreas litorâneas. Assim, a população pode se manter informada diante das mudanças previstas.