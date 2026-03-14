Alerta de chuvas fortes e ventos intensos para cidades capixabas nas próximas horas
Para obter mais orientações, é possível entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O aviso indica grau de severidade classificado como perigo e permanece válido das 00h deste sábado (14) até às 23h59.
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A previsão aponta chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados entre 50 e 100 milímetros por dia. Além da chuva intensa, o aviso também indica ventos fortes no estado. As rajadas podem variar entre 60 e 100 quilômetros por hora durante o período de instabilidade.
Além disso, um alerta amarelo para chuvas fortes também está em vigor para todas as cidades do estado.
Riscos
Por causa dessas condições, o Inmet alerta para alguns riscos potenciais. Entre eles estão corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e ocorrência de descargas elétricas.
Diante desse cenário, o instituto também orienta a população a adotar medidas de prevenção. Em caso de rajadas de vento, por exemplo, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores.
Além disso, o órgão orienta que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Dessa forma, a medida ajuda a reduzir riscos durante ventos fortes.
Outra orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, sempre que possível. Essa medida pode evitar danos causados por descargas elétricas durante o período de instabilidade.
O que fazer
Além disso, a população deve acompanhar informações atualizadas sobre as condições climáticas. Para obter mais orientações, é possível entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.
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