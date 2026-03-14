Instabilidades podem provocar trovoadas em regiões do ES

A previsão do tempo no ES indica um sábado marcado por predomínio de sol e poucas nuvens na maior parte do Estado. Esse cenário ocorre porque o ar seco associado a um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens ao longo do dia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, o tempo aberto deve prevalecer durante grande parte do período. Entretanto, áreas de instabilidade começam a se formar à tarde, principalmente em trechos das regiões Sul e Serrana.

Leia também: Especialista do Incaper explica fenômeno de nuvem impressionante em Marataízes

De acordo com o Incaper, essas instabilidades podem provocar trovoadas isoladas em pontos específicos dessas regiões. Além disso, durante a noite o sistema atmosférico avança, alcançando novas áreas do Espírito Santo.

Com isso, as instabilidades podem chegar ao litoral sul, ao leste da Região Serrana, à Grande Vitória e a trechos do sul e oeste da Região Noroeste. Nas demais regiões do Estado, entretanto, não há previsão de chuva.

Além disso, as temperaturas máximas apresentam leve queda em comparação aos últimos dias. Ainda assim, o calor continua presente em várias regiões capixabas.

Enquanto isso, o vento sopra de fraco a moderado ao longo do litoral.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o sábado começa com poucas nuvens e tempo firme. Ao longo do dia, o sol predomina. Entretanto, à noite podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Além disso, o vento sopra de fraco a moderado no litoral. A temperatura mínima prevista é de 25 °C, enquanto a máxima pode chegar a 35 °C. Em Vitória, a mínima será de 26 °C e a máxima também pode alcançar 35 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o dia começa com céu parcialmente aberto até o fim da manhã. Entretanto, à tarde podem ocorrer trovoadas isoladas, principalmente nos trechos afastados do litoral. Já à noite, as trovoadas podem atingir áreas do litoral sul. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 24 °C e 33 °C. Nas áreas mais altas, a mínima será de 21 °C e a máxima de 27 °C.

Na Região Serrana

Na Região Serrana, o sábado também começa com poucas nuvens e tempo estável. Contudo, à tarde podem ocorrer trovoadas isoladas, especialmente nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais. Durante a noite, as instabilidades avançam para outras áreas da região. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 21 °C e 30 °C. Nas áreas altas, a mínima será de 19 °C e a máxima de 28 °C.

Já na Região Norte

Na Região Norte, o tempo permanece estável durante todo o dia, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 24 °C, enquanto a máxima pode chegar a 32 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o sábado começa com tempo aberto até o fim da tarde. Entretanto, à noite podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas, principalmente nos trechos sul e oeste da região. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 25 °C e 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 22 °C e a máxima de 29 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, o cenário permanece com poucas nuvens e sem previsão de chuva ao longo do dia. Além disso, o vento sopra de fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam entre 25 °C e 31 °C.