Alerta de chuvas intensas coloca ES em atenção até sexta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo, com início à 0h01 desta quinta-feira (19) e término previsto para as 10h de sexta-feira (20). O aviso indica diferentes níveis de severidade e reforça a necessidade de atenção da população diante das condições climáticas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inicialmente, o alerta amarelo, classificado como de perigo potencial, prevê volumes de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia. Além disso, os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h. Nesse cenário, embora o risco seja considerado baixo, podem ocorrer interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Leia também: Previsão do tempo no Espírito Santo: calor e tempo aberto marcam o dia

Por outro lado, o alerta laranja, que indica grau de perigo, aponta para condições mais severas. Nesse caso, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora ou acumulados entre 50 e 100 mm por dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h. Com isso, aumenta o risco de cortes de energia, quedas de árvores, alagamentos mais expressivos e incidência de raios.

Medidas de seguranças

Diante desse cenário, os órgãos de monitoramento orientam a população a adotar medidas de segurança. Em caso de rajadas de vento, por exemplo, as pessoas devem evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Da mesma forma, é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Além disso, recomenda-se evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades. Em situações mais intensas, sobretudo sob alerta laranja, a orientação é desligar equipamentos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia. Essas ações reduzem riscos de danos e acidentes.

Atendimentos

Por fim, a população pode buscar informações atualizadas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193. O acompanhamento constante das atualizações meteorológicas é fundamental para reduzir riscos e garantir a segurança durante o período de instabilidade.