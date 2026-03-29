Alta nas importações impulsiona comércio exterior no ES

O Espírito Santo movimentou US$ 1,67 bilhão (R$ 8,82 bilhões) no comércio exterior em fevereiro, impulsionado principalmente pelo avanço das importações. Com isso, o estado reforçou seu papel estratégico como porta de entrada de produtos no Brasil e elo importante nas cadeias globais de produção.

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Do total registrado, as exportações somaram US$ 675 milhões, o equivalente a 40,2%, enquanto as importações alcançaram US$ 999 milhões, representando 59,8% da corrente de comércio. Em comparação com janeiro, quando o volume foi de US$ 1,64 bilhão, houve leve recuo de 1,9%. No entanto, na comparação com fevereiro de 2025, o crescimento chegou a 16,5%.

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Os dados, divulgados pelo Connect Fecomércio-ES em parceria com o Sindiex, com base no sistema Comex Stat, mostram movimentos distintos entre os fluxos. Enquanto as exportações caíram 7,5% em relação ao mês anterior, as importações avançaram 2,2%. Já no comparativo anual, ambos os indicadores cresceram, com alta de 9,7% nas exportações e avanço de 21,6% nas importações.

Comércio exterior

No cenário regional, o Espírito Santo manteve participação relevante. As exportações representaram 5,7% do total do Sudeste e 2,6% das vendas externas do Brasil. Por outro lado, as importações corresponderam a 8,1% das compras externas da região e 4,5% do total nacional.

Entre os produtos exportados, o minério de ferro e seus concentrados lideraram, com US$ 271 milhões, o que corresponde a 40,3% do total. Os Estados Unidos se destacaram como principal destino, absorvendo 29% das exportações capixabas. Em seguida, aparecem Egito (8%) e países como Coreia do Sul, Itália e França, cada um com 6%.

Nas importações, a China manteve ampla liderança, concentrando 45% do total, cerca de US$ 450 milhões. Os Estados Unidos aparecem na sequência, com 18%. Esse perfil evidencia a forte conexão do estado com economias industrializadas e sua atuação na distribuição de insumos para diferentes setores.

Importações

Entre os itens importados, os veículos automóveis de passageiros lideraram, com US$ 260 milhões, equivalentes a 26,1% das compras externas. Logo depois, aeronaves e equipamentos somaram US$ 171 milhões, com crescimento de 23,3% na comparação anual.

Além disso, o estado registrou melhora nos termos de troca, com avanço de 7,8% no mês. Esse indicador reflete a valorização dos produtos exportados frente aos importados, o que amplia o poder de compra e fortalece a competitividade internacional.

Para o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o desempenho reforça o papel estrutural das importações na economia capixaba. “O crescimento das importações, especialmente de bens de maior valor agregado, evidencia o papel do Espírito Santo como plataforma logística nacional e ponto de integração às cadeias globais de produção”, afirmou.

Ele também destacou o perfil da pauta comercial. “A concentração das compras externas em países como China e Estados Unidos mostra que o estado não apenas consome, mas também redistribui insumos estratégicos para a indústria e para o mercado interno, o que fortalece sua posição no comércio exterior brasileiro”, completou.

A pesquisa completa está disponível em: https://portaldocomercio-es.com.br .

Com informações da Connect Fecomércio-ES.