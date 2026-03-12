Ameaças contra a própria mãe levam jovem à prisão no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu em flagrante uma mulher de 22 anos por ameaça e violência psicológica contra a própria mãe no distrito de Joacuba, em Ecoporanga. A ação ocorreu na quarta-feira (11) e interrompeu um episódio de conflito familiar que, segundo a investigação, já ocorria de forma recorrente na localidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, a suspeita ameaçou de morte a vítima, uma mulher de 44 anos. Diante da gravidade da situação, os policiais realizaram a detenção imediata para preservar a integridade da vítima e evitar novas agressões.

Leia mais: Fraude de energia termina em prisão em Cachoeiro de Itapemirim

O titular da delegacia, delegado Kleber Freitas, explicou que a equipe atuou rapidamente após tomar conhecimento do caso. Segundo ele, os indícios apontaram um contexto de ameaça e violência psicológica contra a própria mãe, o que exigiu intervenção imediata das autoridades.

Além disso, as investigações indicaram que a vítima vinha sofrendo agressões verbais constantes. Conforme relatou o delegado, o ambiente familiar apresentava sinais claros de instabilidade e risco para os moradores da residência.

Ainda segundo o delegado Kleber Freitas, a suspeita demonstrava forte alteração emocional durante a abordagem policial. Os agentes observaram sinais compatíveis com possível crise de abstinência relacionada ao uso de entorpecentes, fator que ampliava o risco de novas agressões.

Diante do quadro identificado, a equipe policial decidiu realizar a prisão em flagrante. A medida buscou garantir a segurança da vítima e restabelecer a ordem no ambiente familiar.

Investigação aponta ameaça e violência psicológica contra a própria mãe

Durante a ocorrência, outro fator chamou a atenção das autoridades. O filho da suspeita, uma criança de um ano e 11 meses, presenciou as ameaças e o conflito dentro da residência.

Por esse motivo, a Polícia Civil acionou o Conselho Tutelar para acompanhar o caso. O objetivo foi assegurar a proteção da criança e avaliar as condições familiares após o episódio.

Após análise da situação, os conselheiros tutelares decidiram encaminhar a criança à avó paterna. A medida ocorreu mediante assinatura de termo de responsabilidade, garantindo cuidados adequados ao menor.

Conforme destacou o delegado Kleber Freitas, a prisão da suspeita foi considerada necessária para interromper o ciclo de violência e proteger a vítima. Segundo ele, a segregação cautelar permite reduzir riscos imediatos e preservar a segurança da família.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes. Enquanto isso, os órgãos responsáveis avaliam as medidas necessárias para assegurar a proteção da vítima e da criança envolvida na ocorrência.