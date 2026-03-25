Amunes divulga carta de apoio a Casagrande e Ricardo Ferraço

A Associação dos municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) divulgou carta de apoio e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo governador Renato Casagrande (PSB) e pelo vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB). O documento foi lido durante o 9º Congresso Gestão das Cidades, realizado, nesta quarta-feira (24), no município da Serra.

O presidente da Amunes e prefeito de Nova Venécia, Mário Sérgio Lubiana, ressaltou o alto índice de aprovação do governo junto à população. Segundo ele, mesmo diante de divergências naturais no ambiente político, há um reconhecimento majoritário de que o Espírito Santo segue em uma trajetória positiva de desenvolvimento.

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“Pelo trabalho executado pelo Renato Casagrande e Ricardo Ferraço. O grau de satisfação da sociedade com o governo deles é muito grande. Sabemos que tem divergências, que tem o contraditório, mas isso na política e na vida é natural. Essa carta ela tem o nosso aval e, com certeza, o Espírito Santo está no caminho certo e vai continuar nessa mesma direção”, explica Lubiana.

No conteúdo da carta, a entidade enfatiza que a relação entre o Governo do Estado e os municípios tem sido pautada por cooperação institucional, escuta ativa e construção conjunta de soluções. Esse modelo de governança colaborativa é apontado como um dos principais fatores para a implementação de políticas públicas mais eficazes e alinhadas às demandas locais.

Outro ponto de destaque é a articulação com a bancada federal, considerada estratégica para a captação de recursos e ampliação de investimentos nos municípios. A Amunes reconhece que essa interlocução tem permitido avanços significativos em áreas prioritárias, contribuindo para a redução das desigualdades regionais e promovendo maior equilíbrio no desenvolvimento entre as diferentes regiões do Estado.

O documento também evidencia o fortalecimento do municipalismo como diretriz da atual gestão estadual. Nesse contexto, os prefeitos destacam o apoio técnico, institucional e financeiro oferecido pelo governo, que tem ampliado a capacidade administrativa das prefeituras e garantido maior efetividade na execução de políticas públicas, especialmente em setores como infraestrutura, saúde, educação, segurança e assistência social.

Além disso, a entidade ressalta a condução responsável das contas públicas como um diferencial da gestão, permitindo ao Estado manter o equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, ampliar sua capacidade de investimento. Esse cenário tem projetado o Espírito Santo como referência nacional em gestão pública, sobretudo pela combinação entre responsabilidade fiscal e entrega de resultados.

A capacidade de liderança e articulação política também é mencionada como elemento central para a estabilidade institucional. A Amunes destaca a postura equilibrada do governo, especialmente em momentos de maior complexidade, com ênfase na busca por consensos e no fortalecimento do diálogo entre diferentes esferas de poder.

Outro aspecto abordado na carta é o incentivo à inovação e à modernização da administração pública. Segundo a entidade, a adoção de novas tecnologias e práticas de gestão tem contribuído para tornar os serviços mais eficientes e acessíveis à população, reforçando o papel do Estado como indutor do desenvolvimento econômico e social.

Confira a carta da Amunes na íntegra

A Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), em conjunto com os prefeitos e prefeitas capixabas, manifesta sua sincera gratidão e reconhecimento pelo trabalho, pelo compromisso público e pela liderança exercida pelo Governo do Estado em favor do desenvolvimento do Espírito Santo e do fortalecimento dos municípios.

Ao longo da gestão, destaca-se uma atuação marcada pelo diálogo permanente, pela sensibilidade às demandas locais e pela construção de soluções conjuntas. A postura aberta e colaborativa tem sido determinante para consolidar uma relação institucional baseada na confiança, no respeito mútuo e na busca por resultados concretos para a população capixaba.

Ressalta-se, de forma especial, a articulação com a bancada federal, conduzida com habilidade e responsabilidade, garantindo a destinação de recursos e investimentos que impactam diretamente a realidade dos municípios. Essa interlocução tem viabilizado avanços importantes e contribuído para a redução das desigualdades regionais em todo o Estado.

O compromisso com o municipalismo também se evidencia na valorização dos municípios como protagonistas das políticas públicas. Ao mesmo tempo em que fortalece a autonomia local, a gestão oferece suporte técnico, institucional e financeiro, permitindo a execução de ações mais eficazes. Os investimentos realizados em áreas como infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e assistência social refletem diretamente na melhoria da qualidade de vida da população.

Programas estruturantes e políticas de incentivo ao desenvolvimento econômico demonstram uma administração orientada por resultados e pelo bem-estar coletivo. Soma-se a isso a condução responsável das contas públicas, que garante equilíbrio fiscal e amplia a capacidade de investimento do Estado, tornando-se referência em âmbito nacional.

Outro aspecto relevante é a liderança equilibrada e a capacidade de diálogo, especialmente em momentos desafiadores. A disposição para ouvir, construir consensos e promover a cooperação institucional fortalece as instituições e contribui para um ambiente político mais harmônico e produtivo.

Destaca-se ainda o incentivo à inovação na gestão pública e à modernização dos serviços, tornando-os mais eficientes e acessíveis. Esse direcionamento reforça o papel do Estado como agente indutor do desenvolvimento. A atenção às pautas sociais e à redução das desigualdades evidencia o compromisso com um Espírito Santo mais justo e solidário, especialmente no atendimento às populações mais vulneráveis.

Para os prefeitos e prefeitas capixabas, é motivo de reconhecimento contar com uma gestão que compreende os desafios locais e atua de forma próxima aos municípios, fortalecendo a governança e a efetividade das políticas públicas. Trata-se de uma parceria que tem gerado resultados concretos e positivos para todo o Estado.