Areia na pista provoca acidente e deixa uma pessoa ferida no litoral Sul do ES
Informações de populares apontam que a vítima perdeu o controle da motocicleta ao passar por uma área com areia espalhada na pista
Uma motociclista ficou ferida após perder o controle de uma moto, modelo Honda Biz, e cair no trevo do Supermercado BH, neste sábado (28), em Marataízes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima para um hospital da região. Não há informações sobre o seu estado de saúde.
Leia também: Homem é atropelado e fica em estado grave em Marataízes
Segundo informações de populares, a mulher perdeu o controle da motocicleta ao passar por uma área com areia espalhada na pista. Com a redução da aderência dos pneus, ela acabou derrapando e caindo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726