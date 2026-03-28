Areia na pista provoca acidente e deixa uma pessoa ferida no litoral Sul do ES

Uma motociclista ficou ferida após perder o controle de uma moto, modelo Honda Biz, e cair no trevo do Supermercado BH, neste sábado (28), em Marataízes.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima para um hospital da região. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

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Segundo informações de populares, a mulher perdeu o controle da motocicleta ao passar por uma área com areia espalhada na pista. Com a redução da aderência dos pneus, ela acabou derrapando e caindo.