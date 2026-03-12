Atenção! Espírito Santo em alerta para chuvas intensas e ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial. O aviso começou às 10h10 desta quinta-feira (12) e permanece válido até as 23h59 do mesmo dia.

De acordo com o comunicado meteorológico, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, o alerta também prevê ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora, o que pode provocar transtornos em algumas regiões.

Embora o risco seja considerado baixo, o INMET aponta a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas. Por esse motivo, a recomendação é que a população redobre a atenção durante o período de validade do aviso.

Recomendações

Além disso, as condições meteorológicas exigem cuidados especiais em momentos de rajadas de vento. O instituto orienta que as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, já que existe risco de queda de galhos e possibilidade de descargas elétricas. Da mesma forma, motoristas devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Enquanto isso, outra orientação importante envolve o uso de equipamentos eletrônicos. Durante a ocorrência de tempestades, o recomendado é evitar o uso de aparelhos ligados à tomada, principalmente em momentos de instabilidade elétrica.

Além das recomendações preventivas, o alerta também reforça a importância de acompanhar informações atualizadas sobre as condições do tempo. Dessa forma, a população pode adotar medidas de segurança sempre que houver mudanças nas condições meteorológicas.

O que fazer

Em caso de emergência ou necessidade de orientação, busque ajuda da Defesa civil pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros 193.