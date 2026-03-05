Boa, Black! Cão da PM encontra droga e traficantes são presos no Sul do ES

Uma ação realizada no bairro Vila Nova resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de três pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas em Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo.

A ocorrência teve início após denúncias anônimas recebidas pelo serviço Disque-Denúncia. As informações apontavam que uma residência estaria sendo utilizada para armazenar e fracionar drogas.

Diante das informações, equipes iniciaram acompanhamento da movimentação no endereço indicado. Durante o monitoramento, os agentes observaram a entrada e saída frequente de pessoas no imóvel.

Além disso, um dos suspeitos foi visto deixando a residência e mantendo contato com indivíduos que passavam rapidamente pelo local.

Em determinado momento, ele saiu do imóvel conduzindo um veículo modelo Volkswagen Polo. Na sequência, foi realizada uma abordagem para verificação.

Durante a inspeção no automóvel, Black, cão farejador da PM, auxiliou nas buscas. O animal indicou a presença de substâncias escondidas na região do câmbio.

Os agentes localizaram dez pedras de substância semelhante ao crack no interior do veículo.

Após a descoberta, as equipes deram continuidade às diligências no imóvel mencionado nas denúncias.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Tráfico de drogas em Afonso Cláudio

As equipes deram continuidade às diligências relacionadas ao tráfico de drogas em Afonso Cláudio e verificaram o interior da residência indicada nas denúncias. Em seguida, com autorização da proprietária do imóvel, os agentes realizaram buscas no local.

Durante a inspeção, os policiais utilizaram novamente o cão farejador, que auxiliou na localização de mais vinte pedras da mesma substância. Além disso, a equipe encontrou lâminas de gilete e materiais utilizados para fracionar e embalar entorpecentes.

Ao final da ocorrência, os agentes apreenderam trinta pedras de crack. Também recolheram R$ 176 em dinheiro e dois aparelhos celulares. Esses materiais, por sua vez, podem contribuir para o avanço das investigações.

Segundo informações das autoridades, um dos envolvidos possui registros anteriores relacionados a crimes semelhantes. Ainda assim, a equipe responsável analisará todos os elementos durante o andamento da investigação.

Posteriormente, os agentes encaminharam os três suspeitos à Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante para a realização dos procedimentos legais.

Além disso, a equipe removeu o veículo utilizado na ocorrência e o encaminhou para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito.

Agora, as autoridades continuarão a investigação para esclarecer a origem das substâncias apreendidas e verificar a possível participação de outras pessoas no tráfico de drogas em Afonso Cláudio. Dessa forma, os responsáveis pelo caso pretendem reunir novos elementos para a conclusão do inquérito.