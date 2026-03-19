BR-101 em Iconha será interditada para desmonte de rochas nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (19), a BR-101, no trecho de Iconha, será totalmente interditada entre 12h e 13h para a realização de um desmonte de rochas. A ação faz parte das obras de duplicação da rodovia e tem como objetivo garantir maior segurança e qualidade na infraestrutura da região.

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Durante esse período, a equipe bloqueará o acesso de veículos e pedestres para executar o desmonte de rochas com explosivos, seguindo rigorosos protocolos de segurança.

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Por isso, caso as condições climáticas não sejam favoráveis, a operação poderá ser reprogramada, já que a segurança de todos é a prioridade. No entanto, aós o desmonte, a equipe verificará a pista e, se necessário, implantará o sistema de Pare e Siga até concluir a limpeza da área.

A equipe realizará o desmonte de rochas entre os quilômetros 357 e 373 da BR-101 Sul, entre Anchieta e Iconha. A intervenção integra as obras de duplicação, com previsão de entrega para o final de 2026. A estimativa é remover cerca de 3.329,7 m³ de material rochoso.

Portanto, a Ecovias Capixaba alerta os motoristas para redobrarem a atenção ao trafegar pela região e respeitarem a sinalização implantada, garantindo assim a segurança de todos.

Com informações da Ecovias Capixaba.