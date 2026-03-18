Buscando emprego? Empresa realiza recrutamento em Marataízes na próxima segunda

A gigante do setor aviário Uniaves/Pif Paf busca novos colaboradores no litoral sul capixaba. Na próxima segunda-feira (23), a companhia realiza um processo seletivo presencial em Marataízes.

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O recrutamento foca no cargo de auxiliar industrial. De acordo com a empresa, as contratações possuem caráter imediato. Embora a firma não tenha detalhado o número exato de postos, a busca por profissionais visa reforçar a unidade de Castelo.

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Benefícios e vantagens

A organização oferece remuneração alinhada aos padrões do mercado de trabalho. Além disso, o pacote corporativo inclui auxílio-moradia para quem residir em Castelo ou Conduru.

Ademais, os contratados contam com prêmios de produtividade e descontos em itens da marca. A lista de benefícios abrange planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio academia e refeitório próprio. Somado a isso, o funcionário recebe ticket alimentação e folga no dia do aniversário.

Local e requisitos

A triagem ocorre na agência do Sine de Marataízes, pontualmente às 9h. O posto de atendimento funciona no Edifício Itamaraty, localizado na Avenida Rubens Rangel, nº 1.489, no bairro Cidade Nova.

Portanto, os candidatos devem comparecer munidos de documentos pessoais. É indispensável apresentar o RG, o CPF e a Carteira de Trabalho (CTPS) no momento da entrevista.