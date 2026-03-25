Câmara e Assembleia promovem debate sobre implantação de companhia de desenvolvimento

A Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo promovem, nesta quinta-feira (26), às 15 horas, uma mesa redonda para debater a ampliação da atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba no território capixaba. O encontro será realizado no Plenário Dirceu Cardoso e integra o programa Câmara Pelo Brasil.

Proposta em debate mira inclusão de municípios da bacia do Rio Doce

Com o tema “Codevasf no ES: oportunidades para o desenvolvimento regional”, a iniciativa tem como foco o Projeto de Lei nº 1121/2019. A proposta prevê a inclusão de municípios localizados na bacia do Rio Doce — em Minas Gerais e no Espírito Santo — na área de atuação da companhia.

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Na prática, a medida abre caminho para que cidades capixabas, especialmente aquelas inseridas na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, passem a ter acesso a investimentos federais voltados ao desenvolvimento regional.

Principais frentes de investimento previstas

Infraestrutura urbana e rural

Projetos de irrigação

Apoio à produção agrícola

Revitalização de bacias hidrográficas

Geração de emprego e renda

Autoridades confirmadas reforçam peso político do encontro

A programação contará com a presença de lideranças políticas e representantes de setores estratégicos. Entre os nomes confirmados estão:

Marcelo Santos

Da Vitória

Paulo Guedes

Ricardo Ferraço

Mário Sérgio Lubiana

Paulo Baraona

A presença de diferentes esferas de poder e do setor produtivo indica a relevância estratégica do debate para o futuro econômico do Estado.

Evento aberto busca ouvir sociedade e aprimorar proposta

A mesa redonda é aberta ao público e deve reunir parlamentares, gestores públicos, representantes empresariais e membros da sociedade civil. O objetivo é ampliar o debate e contribuir para o aperfeiçoamento do projeto de lei, alinhando-o às demandas específicas do Espírito Santo.

Expectativas com a ampliação da Codevasf

Fortalecimento da economia regional

Redução de desigualdades estruturais

Ampliação da capacidade produtiva

Integração de políticas públicas federais

Estímulo ao desenvolvimento sustentável

Papel da Codevasf no desenvolvimento regional

Vinculada ao Governo Federal, a Codevasf atua na promoção do desenvolvimento sustentável em regiões historicamente marcadas por limitações de infraestrutura. A companhia executa obras estruturantes, fomenta atividades produtivas e implementa projetos voltados à inclusão social e econômica.

Com a possível expansão para o Espírito Santo, a expectativa é que o Estado passe a integrar um conjunto mais amplo de políticas públicas federais, com impacto direto na qualidade de vida da população e na competitividade dos municípios.

Próximos passos dependem do avanço do projeto no Congresso

O avanço do Projeto de Lei nº 1121/2019 no Congresso Nacional será determinante para a concretização da proposta. A discussão na Ales surge como etapa importante para consolidar apoio político e técnico à iniciativa.

A mobilização de lideranças locais e federais pode acelerar o processo e garantir que o Espírito Santo seja contemplado em uma política nacional de desenvolvimento regional já consolidada em outras áreas do país.