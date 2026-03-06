Um caminhão com chapas de granito tomba em Cachoeiro durante a madrugada desta sexta-feira (6). O acidente ocorreu na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão.

Apesar do impacto da ocorrência, o acidente não deixou feridos. Além disso, o veículo tombou às margens da via, o que evitou bloqueios no trânsito da região.

A ocorrência aconteceu em um dos trechos utilizados para circulação de veículos de carga no município. Cachoeiro de Itapemirim concentra diversas empresas ligadas ao setor de rochas ornamentais.

Por esse motivo, caminhões carregados com blocos e chapas de granito circulam diariamente por vias urbanas e rodovias que cortam a cidade.

De acordo com informações iniciais, o caminhão transportava chapas de granito no momento em que ocorreu o tombamento.

Entretanto, as circunstâncias exatas que provocaram o acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades responsáveis.

Mesmo assim, o posicionamento do veículo evitou maiores impactos no tráfego local.

O registro de que um caminhão com chapas de granito tomba em Cachoeiro chamou atenção pela natureza da carga transportada.

O setor de rochas ornamentais representa uma das principais atividades econômicas da região sul do Espírito Santo.

Consequentemente, o transporte desse tipo de material exige cuidados específicos devido ao peso e às dimensões das chapas.

Além disso, caminhões que transportam granito precisam utilizar equipamentos adequados para garantir estabilidade durante o deslocamento.

Quando ocorre um acidente envolvendo esse tipo de carga, as autoridades costumam adotar procedimentos de segurança para evitar riscos adicionais.

Entretanto, neste caso, o tombamento ocorreu fora da pista principal da avenida.

Dessa forma, o trânsito seguiu normalmente ao longo da madrugada e das primeiras horas da manhã.

Motoristas que passaram pelo local encontraram apenas a presença do caminhão tombado às margens da via.

Mesmo assim, a situação exigiu atenção de quem circulava pela região.

Enquanto isso, equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência iniciaram os procedimentos necessários para avaliar o veículo e a carga.

Posteriormente, as autoridades deverão coordenar a remoção do caminhão e das chapas de granito.

Essas etapas costumam exigir equipamentos específicos devido ao peso do material transportado.

Por fim, o registro de que um caminhão com chapas de granito tomba em Cachoeiro reforça a necessidade de cuidados redobrados no transporte de cargas pesadas.

Além disso, especialistas destacam a importância da manutenção dos veículos e da correta fixação da carga.

Essas medidas contribuem para reduzir riscos e aumentar a segurança nas vias urbanas e rodovias da região.