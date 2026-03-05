Homem é preso após tentar matar idoso a tiros em Marataízes

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de tentativa de homicídio em Marataízes na manhã desta quinta-feira (5). A ocorrência aconteceu na comunidade da Bacia, no município do litoral sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações da Delegacia de Polícia de Marataízes, o suspeito tem 48 anos. A equipe policial o identificou pelas iniciais A.M.R.

Leia também: Homem que atirou contra mulher e sogro em Guaçuí não aceitava separação

Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria ido até o local de trabalho da vítima, um idoso de 68 anos. No local, os dois iniciaram uma discussão motivada por questões pessoais.

Durante o desentendimento, o suspeito passou a ameaçar o idoso. Além disso, ele afirmou que retornaria ao local para matá-lo.

Pouco tempo depois, o homem voltou ao local armado. Em seguida, ele efetuou um disparo à curta distância contra a vítima.

No entanto, o idoso conseguiu se esquivar do tiro. Por isso, o disparo não atingiu a região da cabeça e a vítima não ficou ferida.

Assim que tomou conhecimento do fato, a Polícia Civil iniciou diligências para localizar o autor do crime. As equipes começaram as buscas imediatamente.

Tentativa de homicídio em Marataízes

A investigação da tentativa de homicídio em Marataízes ficou sob coordenação do delegado Daniel de Araujo. Os policiais realizaram buscas em possíveis rotas de fuga.

Durante as diligências, os agentes localizaram o suspeito enquanto ele tentava deixar a cidade. A equipe realizou a abordagem e efetuou a prisão.

No momento da ação policial, os investigadores encontraram o homem ainda em posse da arma de fogo utilizada no crime. O revólver apresentava numeração raspada.

Além disso, os policiais apreenderam duas munições que estavam com o suspeito. Logo depois, a equipe conduziu o homem para a Delegacia de Polícia.

Durante o procedimento policial, o suspeito confessou a tentativa de homicídio em Marataízes. Em seguida, os agentes formalizaram a prisão em flagrante.

Diante das evidências, a Polícia Civil autuou o suspeito pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Após os procedimentos legais, a equipe encaminhará o preso ao sistema prisional. Ele permanecerá à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.