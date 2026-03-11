Caminhão com milhões de cigarros é parado em Rio Novo do Sul

A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Receita Federal realizaram uma apreensão de cigarros contrabandeados em Rio Novo do Sul durante uma fiscalização na manhã desta quarta-feira (11). A operação ocorreu no km 393 da BR-101, no sul do Espírito Santo.

A ação aconteceu por volta das 10 horas durante uma operação conjunta entre os três órgãos federais. As equipes intensificaram a fiscalização na rodovia para identificar possíveis irregularidades no transporte de cargas.

Durante a operação, os agentes abordaram um caminhão modelo M.BENZ/L 1517, de cor azul. O veículo transportava uma carga considerada suspeita pelos policiais.

Ao mesmo tempo, os agentes interceptaram um automóvel FIAT Doblò Cargo Flex branco no km 385 da mesma rodovia. Segundo a polícia, o carro seguia à frente do caminhão.

De acordo com os policiais, o automóvel realizava a função conhecida como “batedor”. Esse tipo de veículo costuma alertar motoristas que transportam cargas ilegais sobre a presença de fiscalização policial.

Após a abordagem, os policiais questionaram o motorista do caminhão sobre o conteúdo transportado. O condutor informou que carregava cigarros contrabandeados provenientes do Paraguai.

Segundo o relato do motorista, os produtos estavam armazenados em caixas lacradas e cobertos por uma lona no compartimento de carga do caminhão.

Além disso, o caminhoneiro informou que a carga foi carregada na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A mercadoria seguiria para o município de Vila Velha, no Espírito Santo.

Apreensão de cigarros contrabandeados em Rio Novo do Sul

Durante a fiscalização, as equipes confirmaram a apreensão de cigarros contrabandeados em Rio Novo do Sul após verificarem o interior do caminhão. Na sequência, os agentes constataram que a carga ultrapassava três milhões de unidades de cigarros.

Enquanto isso, os policiais também questionaram o motorista do veículo batedor sobre sua participação na operação. De acordo com o registro, o automóvel estava registrado no município de Tocantins, em Minas Gerais.

Em seguida, o condutor informou aos policiais que havia sido contratado pelo caminhoneiro para realizar a escolta da carga. Segundo ele, o serviço consistia em alertar sobre possíveis fiscalizações ao longo da rodovia.

Além disso, o motorista relatou que recebeu o custeio das despesas da viagem. Ainda conforme o depoimento, ele também receberia um valor adicional pelo serviço de acompanhamento do caminhão.

Depois da confirmação do transporte irregular, as equipes policiais adotaram as medidas legais previstas para esse tipo de ocorrência.

Diante da situação, os agentes encaminharam os dois motoristas, os veículos e toda a carga apreendida à Superintendência da Polícia Federal.

No local, a Polícia Federal dará continuidade aos procedimentos legais. Além disso, a instituição investigará a origem da carga contrabandeada e possíveis envolvidos no transporte.

Por fim, a operação que resultou na apreensão de cigarros contrabandeados em Rio Novo do Sul integra ações permanentes de fiscalização na BR-101. Dessa forma, as forças de segurança buscam combater o contrabando e outros crimes na rodovia.