Cão farejador da Guarda encontra drogas escondidas em Marataízes
Apreensão de drogas em Marataízes ocorre com ajuda de cão farejador Loki, que encontrou crack e haxixe em terreno baldio.
A apreensão de drogas em Marataízes contou com o apoio de um cão farejador na tarde desta quinta-feira (26). A ação ocorreu em um terreno baldio na região da Barra de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe recebeu denúncias indicando que o local estaria sendo utilizado para movimentação do tráfico de entorpecentes. Diante disso, os agentes iniciaram diligências na área.
Em seguida, os guardas acionaram o cão farejador Loki para auxiliar na varredura do terreno. O animal localizou uma bolsa escondida em meio à vegetação.
Durante a verificação, os agentes encontraram grande quantidade de drogas no interior do material. A ocorrência reforça o uso de técnicas especializadas no combate ao tráfico.
Apreensão de drogas conta com apoio de cão farejador
Na ação, os agentes apreenderam 130 pedras de crack e aproximadamente 30 buchas de haxixe. Todo o material estava pronto para comercialização, segundo a GCM.
Além disso, a apreensão de drogas em Marataízes ocorreu em uma área apontada como ponto de movimentação ilícita. As denúncias foram fundamentais para direcionar a atuação da equipe.
Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi localizado no momento da ação. Ainda assim, a Guarda Civil Municipal segue com o monitoramento da região.
Após o recolhimento, os agentes encaminharam os entorpecentes à Delegacia Regional de Itapemirim. No local, a autoridade policial adotou os procedimentos legais.
Enquanto isso, a corporação destacou a importância da participação da população no combate à criminalidade. As denúncias anônimas contribuem diretamente para operações como essa.
Além disso, o uso de cães farejadores tem se mostrado eficaz na localização de drogas escondidas. A atuação do Loki reforça esse tipo de estratégia.
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