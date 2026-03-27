Cão farejador da Guarda encontra drogas escondidas em Marataízes

A apreensão de drogas em Marataízes contou com o apoio de um cão farejador na tarde desta quinta-feira (26). A ação ocorreu em um terreno baldio na região da Barra de Itapemirim.

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De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe recebeu denúncias indicando que o local estaria sendo utilizado para movimentação do tráfico de entorpecentes. Diante disso, os agentes iniciaram diligências na área.

Em seguida, os guardas acionaram o cão farejador Loki para auxiliar na varredura do terreno. O animal localizou uma bolsa escondida em meio à vegetação.

Durante a verificação, os agentes encontraram grande quantidade de drogas no interior do material. A ocorrência reforça o uso de técnicas especializadas no combate ao tráfico.

Apreensão de drogas conta com apoio de cão farejador

Na ação, os agentes apreenderam 130 pedras de crack e aproximadamente 30 buchas de haxixe. Todo o material estava pronto para comercialização, segundo a GCM.

Além disso, a apreensão de drogas em Marataízes ocorreu em uma área apontada como ponto de movimentação ilícita. As denúncias foram fundamentais para direcionar a atuação da equipe.

Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi localizado no momento da ação. Ainda assim, a Guarda Civil Municipal segue com o monitoramento da região.

Após o recolhimento, os agentes encaminharam os entorpecentes à Delegacia Regional de Itapemirim. No local, a autoridade policial adotou os procedimentos legais.

Enquanto isso, a corporação destacou a importância da participação da população no combate à criminalidade. As denúncias anônimas contribuem diretamente para operações como essa.

Além disso, o uso de cães farejadores tem se mostrado eficaz na localização de drogas escondidas. A atuação do Loki reforça esse tipo de estratégia.