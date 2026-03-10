Cão farejador encontra drogas durante operação policial em Laranja da Terra

Uma apreensão de drogas em Laranja da Terra ocorreu na tarde desta segunda-feira (10) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no distrito de Sobreiro. A ação reuniu equipes da Força Tática da Polícia Militar, da unidade K9 e da Polícia Civil.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A operação ocorreu em apoio à investigação conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Afonso Cláudio. O inquérito apura possíveis atividades relacionadas ao tráfico de drogas na região.

Leia também: Motorista fica preso às ferragens após acidente na 482 em Guaçuí

Ao chegarem ao endereço alvo da investigação, os agentes localizaram um dos investigados na garagem da residência. No entanto, ao perceber a aproximação das equipes, o homem correu em direção aos fundos do imóvel.

Durante a tentativa de fuga, o suspeito carregava uma sacola. Em seguida, ele arremessou o objeto em meio à vegetação próxima a uma casinha de cachorro e retornou à garagem.

Logo depois, os agentes realizaram a abordagem do suspeito e informaram sobre o mandado de busca e apreensão. Questionado sobre o material descartado, o homem negou qualquer envolvimento.

Diante da situação, os policiais utilizaram o cão farejador Black, da equipe K9. O animal realizou buscas na área e indicou o local onde o objeto havia sido lançado.

Os agentes localizaram 410 gramas de substância semelhante à maconha e 27 gramas de material análogo ao crack. As equipes recolheram os entorpecentes e seguiram com as buscas no terreno.

Apreensão de drogas em Laranja da Terra

A apreensão de drogas em Laranja da Terra continuou durante as buscas realizadas no quintal da residência. O cão farejador indicou outro ponto onde os policiais encontraram 100 pinos com substância semelhante à cocaína.

Além disso, os agentes realizaram buscas no interior da casa. Durante a vistoria, as equipes localizaram duas balanças de precisão digital com resquícios de entorpecentes.

Os policiais também recolheram materiais utilizados para embalo de drogas, como papel filme e sacolas plásticas. Além disso, encontraram uma folha de caderno com anotações relacionadas à venda de entorpecentes.

Durante a operação, os agentes apreenderam uma câmera de videomonitoramento, um telefone celular, quatro cigarros de maconha e R$ 1.316 em dinheiro.

As equipes também localizaram duas motocicletas no local. Uma delas, uma Honda CG 160 vermelha, seria utilizada para a entrega de entorpecentes.

Já a segunda motocicleta, uma Honda NXR 150 azul, teria sido utilizada como forma de pagamento de dívidas relacionadas ao tráfico.

Os agentes removeram os veículos e os encaminharam a um pátio credenciado do Detran. Posteriormente, os técnicos constataram que o motor de uma das motocicletas não correspondia ao chassi.

Além disso, os policiais realizaram diligências na residência de outro investigado citado no mandado judicial. No entanto, os agentes não encontraram materiais ilícitos no local.

Diante dos fatos, os agentes detiveram o suspeito e o conduziram, juntamente com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem das drogas e identificar possíveis desdobramentos do caso.