Motorista fica preso às ferragens após acidente na 482 em Guaçuí

Um motorista ficou preso às ferragens em acidente registrado na madrugada do último sábado (7), na BR 482, rodovia que liga os municípios de Guaçuí e Alegre, no Sul do Espírito Santo. A colisão envolveu dois veículos e exigiu atuação conjunta de equipes de resgate, Samu e Polícia Militar.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Diante da gravidade da ocorrência, viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros deslocaram-se imediatamente até o local do acidente. O atendimento ocorreu com prioridade devido ao risco de ferimentos graves.

Leia também: Motorista dirige por quase 24 horas e é flagrado após manobras perigosas no ES

Assim que chegaram à cena, os socorristas encontraram o local já sinalizado e isolado pela Polícia Militar e por equipes do Samu. Dessa forma, a área estava segura para o início das operações de resgate.

O motorista do Fiat Uno branco não precisou de atendimento imediato. Por esse motivo, ele permaneceu no local sob acompanhamento da Polícia Militar.

Entretanto, o condutor do VW Gol vermelho ficou preso às ferragens e precisou ser retirado. Diante disso, os bombeiros iniciaram os procedimentos técnicos de resgate.

Inicialmente, as equipes realizaram uma avaliação completa da cena do acidente. Os profissionais analisaram possíveis riscos e definiram as prioridades para a retirada segura da vítima.

Motorista preso às ferragens em acidente

O caso de motorista preso às ferragens em acidente exigiu uma operação cuidadosa das equipes de resgate. Durante a avaliação inicial, os socorristas identificaram a necessidade de ampliar o espaço da porta do motorista.

Embora o condutor não estivesse preso estruturalmente nas ferragens, a equipe realizou uma retirada técnica para evitar agravamento de possíveis lesões.

Para isso, os profissionais preservaram o chamado ângulo zero do paciente. Essa técnica busca evitar movimentação da coluna durante o resgate.

Em seguida, os socorristas posicionaram o motorista sobre uma prancha rígida e utilizaram colar cervical. Dessa forma, a equipe garantiu a imobilização adequada durante a retirada do veículo.

Enquanto isso, a equipe do Samu permaneceu preparada para receber a vítima. Logo após o resgate, os profissionais transferiram o paciente para a ambulância.

Dentro da unidade móvel, os socorristas continuaram a avaliação clínica do motorista. Posteriormente, a equipe encaminhou o paciente para atendimento médico no pronto atendimento.

Após a retirada da vítima, as equipes realizaram procedimentos de segurança na rodovia. Os profissionais vistoriaram os veículos envolvidos e desligaram os polos negativos das baterias.

Além disso, os socorristas removeram o Fiat Uno que permanecia no meio da pista. Com autorização da Polícia Militar, o veículo foi colocado no acostamento para liberar o tráfego na rodovia.

Posteriormente, o serviço de guincho ficou responsável pela remoção dos veículos envolvidos no acidente. A Polícia Militar permaneceu no local e assumiu a responsabilidade pela área.

Dessa forma, o caso de motorista preso às ferragens em acidente na BR 482 reforça a importância da atuação integrada entre equipes de resgate, Samu e Polícia Militar. A coordenação entre os profissionais garantiu atendimento rápido e seguro à vítima.