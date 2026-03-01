Cão policial Eudis morre após 14 anos de atuação no ES

O cão policial Eudis morreu nesta quinta-feira (27), após 14 anos de atuação na Polícia Militar do Espírito Santo. O animal integrou a Companhia de Operações com Cães e participou de inúmeras missões ao longo da carreira.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Desde 28 de maio de 2012, Eudis atuou em operações estratégicas no combate ao tráfico de drogas e à circulação ilegal de armas. Além disso, ele auxiliou equipes em ações táticas e varreduras de rotina.

Leia também: Crueldade contra cachorro choca o ES; quem é a autora do crime?

A corporação destacou que o faro preciso e a disciplina do cão fizeram diferença em diversas ocorrências. Em campo, Eudis manteve postura firme e concentração absoluta. Mesmo em situações de tensão, ele respondeu com controle e eficiência.

Atuação marcou operações e treinamentos

Eudis iniciou a trajetória operacional ainda jovem. Rapidamente, demonstrou habilidade acima da média. Por isso, tornou-se referência dentro da unidade especializada.

Durante treinamentos, ele manteve desempenho constante. Já nas ruas, contribuiu diretamente para apreensões relevantes. Embora a corporação não detalhe números oficiais, policiais reconhecem que o cão participou de ações decisivas.

Ao longo dos anos, Eudis ajudou a retirar armas e entorpecentes de circulação. Consequentemente, colaborou para preservar vidas e fortalecer o trabalho preventivo da instituição.

Legado de disciplina e dedicação

A Polícia Militar ressaltou que Eudis nunca recuou diante das missões. Pelo contrário, cumpriu cada tarefa com foco e resistência. Ainda que enfrentasse desgaste físico, manteve regularidade nas operações.

Além do trabalho operacional, o cão também contribuiu para a formação de outros binômios da unidade. Assim, deixou um legado que ultrapassa resultados imediatos.

Eudis nasceu em 28 de maio de 2012 e morreu em 27 de fevereiro de 2026. A corporação reconhece que o animal escreveu parte importante da história da Companhia de Operações com Cães.