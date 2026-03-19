Caravana Sesc oferece mutirão de serviços gratuitos em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim recebe, neste sábado (21), a primeira edição do ano da Caravana Sesc. O projeto itinerante ocupa a unidade do Sesc no bairro Aeroporto, das 8h às 12h. A iniciativa promove uma manhã intensa de atendimentos sem custos, focando em saúde, educação, lazer e cidadania para toda a comunidade local.

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Força-Tarefa pela cidadania

O Sesc-ES lidera a ação em conjunto com a Prefeitura Municipal, o Senac e a Fecomércio-ES. Essa união de esforços busca democratizar o acesso a direitos fundamentais. Por meio dessa cooperação, as instituições facilitam a vida do cidadão que precisa de auxílio institucional ou cuidados preventivos.

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Programação diversificada para todas as idades

O evento oferece atividades que abraçam desde o público infantil até a terceira idade. Nesse sentido, os visitantes podem usufruir de ações do projeto Sesc 60+, oficinas culturais e recreação para crianças. Simultaneamente, uma feira de empreendedorismo e economia criativa fomenta o talento e os negócios locais.

Na área da saúde, equipes especializadas realizam exames rápidos, vacinação e orientações sobre higiene bucal. Ademais, o público conta com suporte educativo e serviços institucionais variados. Essas frentes de trabalho garantem que o morador resolva diversas pendências em um único local.

Soluções práticas e atendimento documental

Para quem busca regularizar documentos ou ingressar no mercado de trabalho, a Caravana apresenta soluções imediatas. Parceiros estratégicos oferecem emissão de papéis oficiais e orientações para Microempreendedores Individuais (MEIs). Além disso, guichês do Sine e do Procon Itinerante estarão disponíveis para mediação e cadastro de vagas.

Os cidadãos também podem realizar inscrições em programas sociais e obter informações jurídicas básicas. Portanto, a manhã de sábado representa uma oportunidade valiosa para quem possui pouco tempo durante a semana.

Informações do evento