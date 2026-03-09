Casa noturna é fechada após denúncia de perturbação em Guaçuí

A perturbação do sossego em Guaçuí levou equipes da Polícia Militar a intervir em um evento irregular durante a madrugada deste domingo (8). A ocorrência foi registrada na Avenida Espírito Santo, em frente a uma casa noturna da cidade.

Os policiais do 3º Batalhão foram acionados após moradores relatarem barulho excessivo e grande movimentação no local. Assim que chegaram à região, os militares iniciaram a verificação da situação.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram uma aglomeração com cerca de 80 pessoas. Parte do grupo ocupava a via pública enquanto consumia bebidas alcoólicas e produzia elevado nível de ruído.

Além disso, os moradores das proximidades relataram transtornos provocados pelo barulho constante durante a madrugada. Diante das informações, as equipes iniciaram os procedimentos para restabelecer a ordem.

Inicialmente, os militares orientaram os presentes e iniciaram a dispersão da multidão. Em seguida, as guarnições realizaram a organização do espaço para liberar a circulação na via pública.

Durante a fiscalização, os policiais também verificaram a situação do estabelecimento onde ocorria a movimentação. Nesse momento, os militares constataram irregularidades relacionadas ao funcionamento do local.

A perturbação do sossego em Guaçuí ocorreu em frente a uma casa noturna que não possuía alvará de funcionamento válido para a atividade naquele horário. Além disso, o estabelecimento também não tinha autorização para realizar evento com música ao vivo.

Diante da constatação, os policiais orientaram o responsável pelo local a encerrar imediatamente as atividades. A determinação foi comunicada no próprio local durante a fiscalização.

Posteriormente, por volta da 1h da madrugada, as equipes retornaram para realizar nova verificação na área. Durante essa nova checagem, os policiais confirmaram que o estabelecimento já havia encerrado as atividades.

Com isso, os militares registraram a ocorrência e encaminharam as informações à autoridade competente. O procedimento segue os protocolos previstos para situações de funcionamento irregular e perturbação sonora.

De acordo com a legislação brasileira, a perturbação do trabalho ou do sossego alheio é considerada contravenção penal. A conduta está prevista no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais.

Nesses casos, o responsável pode responder por penalidades que incluem prisão simples ou multa. Além disso, as autoridades também podem aplicar sanções administrativas.

Entre as medidas possíveis estão notificações, multas e até a interdição do estabelecimento em caso de funcionamento irregular. Essas providências buscam preservar a ordem pública e garantir o direito ao descanso dos moradores.

Assim, o registro de perturbação do sossego em Guaçuí reforça a importância da fiscalização durante eventos e atividades noturnas. A atuação policial, portanto, contribui para manter o equilíbrio entre entretenimento e respeito à comunidade local.