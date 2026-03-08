Motorista dirige por quase 24 horas e é flagrado após manobras perigosas no ES
Um motorista flagrado na BR-101 em Guarapari chamou a atenção das autoridades após realizar manobras perigosas na rodovia federal. O caso ocorreu na noite deste sábado (7), no quilômetro 345 da BR-101.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com informações das equipes de fiscalização, usuários da rodovia relataram que o veículo trafegava de forma irregular. Segundo os relatos, o motorista conduzia o automóvel em zigue-zague pela pista.
Diante das denúncias, agentes iniciaram o monitoramento do veículo. Logo depois, as equipes conseguiram interceptar o carro na altura da Unidade Operacional (UOP) localizada em Guarapari, no litoral do Espírito Santo.
Durante a abordagem, os agentes realizaram os procedimentos padrão de fiscalização. Nesse momento, os profissionais solicitaram que o condutor realizasse o teste de alcoolemia.
No entanto, o motorista se recusou a realizar o exame do bafômetro. Por causa disso, os agentes aplicaram as medidas administrativas previstas na legislação de trânsito brasileira.
Como consequência, a equipe autuou o condutor e retirou o veículo de circulação.
Além disso, os policiais identificaram outro fator que chamou a atenção durante a fiscalização. O motorista havia permanecido quase 24 horas seguidas na direção do veículo.
Segundo especialistas em segurança viária, longos períodos de direção podem reduzir a capacidade de reação e aumentar significativamente o risco de acidentes.
Motorista flagrado na BR-101 em Guarapari dirigia há quase 24 horas
O caso do motorista flagrado na BR-101 em Guarapari também levanta preocupação sobre os riscos associados à fadiga ao volante.
De acordo com autoridades de trânsito, dirigir por muitas horas seguidas pode provocar sonolência, perda de atenção e diminuição dos reflexos. Esses fatores aumentam a possibilidade de acidentes nas rodovias.
Além disso, manobras irregulares, como conduzir o veículo em zigue-zague, indicam possível perda de controle ou redução da capacidade de condução segura.
Por esse motivo, a atuação rápida das equipes de fiscalização torna-se essencial para evitar ocorrências mais graves nas rodovias.
Outro ponto destacado pelas autoridades foi a participação da população na ocorrência. O alerta inicial partiu de motoristas que trafegavam pela rodovia e perceberam o comportamento perigoso do veículo.
Assim, os usuários da via comunicaram a situação às autoridades, permitindo que as equipes realizassem a abordagem com rapidez.
Segundo os agentes, esse tipo de colaboração contribui diretamente para a prevenção de acidentes e para a preservação de vidas no trânsito.
Dessa forma, as autoridades reforçam a importância de que motoristas denunciem situações de risco sempre que identificarem comportamentos perigosos nas estradas.
Por fim, o caso do motorista flagrado na BR-101 em Guarapari reforça a necessidade de atenção constante ao dirigir e o respeito às normas de segurança viária.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726