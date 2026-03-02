Casagrande anuncia que deixará o comando do Palácio Anchieta; Ricardo Ferraço assume

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta segunda-feira (2), que renunciará ao cargo a partir do dia 3 de abril deste ano para disputar uma vaga para o Senado Federal.

Ele ainda destacou que o Estado seguirá avançando com a abertura de um período de transição “organizada e responsável”. O chefe do Poder Executivo estadual ainda pontuou que a mudança no comando do Palácio Anchieta ocorrerá de forma planejada, assegurando a continuidade das ações de governo em todos os municípios capixabas.

A partir de abril, o vice-governador e pré-candidato ao comando do Palácio Anchieta Ricardo Ferraço assume oficialmente o Governo do Estado. Segundo Casagrande, a transição foi estruturada para manter o ritmo de trabalho e preservar os resultados alcançados pela atual gestão, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo.

Ao comentar a sucessão, Ferraço agradeceu a confiança do governador e afirmou receber a responsabilidade “com humildade e determinação”. O vice-governador ressaltou que a prioridade será dar continuidade às políticas públicas em andamento, mantendo o Espírito Santo no mesmo rumo de crescimento e estabilidade administrativa.

“Agradeço a confiança do nosso governador @renatocasagrande . Recebo esse compromisso com muita humildade e determinação. Iremos trabalhar para manter o Estado nesse ritmo e nesse rumo. Pois falo e repito: o Espírito Santo é o Brasil que dá certo, governador!”