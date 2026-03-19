Quinta-feira terá calor e chuvas isoladas no Espírito Santo

O verão chega ao seu último dia no Hemisfério Sul nesta quinta-feira. No Espírito Santo, o cenário meteorológico apresenta uma transição clara ao longo do dia. Assim, de manhã, o sol predomina e o tempo permanece aberto em todas as regiões capixabas.

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Contudo, essa estabilidade não dura muito tempo. A combinação entre as altas temperaturas e a umidade favorece a formação de áreas de instabilidade. Consequentemente, o período da tarde reserva mudanças significativas para os moradores de diversas localidades.

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Mudanças climáticas nas regiões Sul e Serrana

Nas regiões Sul, Serrana e Noroeste, a nebulosidade aumenta após o meio-dia. Assim, nessas áreas, os meteorologistas preveem pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Além disso, as instabilidades avançam para o litoral sul e para a Grande Vitória durante a noite.

No litoral sul, o vento sopra com intensidade de fraca a moderada. Enquanto isso, as temperaturas registram uma ligeira elevação em todo o estado. Esse aquecimento potencializa a formação das nuvens de tempestade típicas desta época do ano.

Panorama detalhado por região

Grande Vitória

A capital e cidades vizinhas terão poucas nuvens até o fim da tarde. No entanto, o tempo muda à noite, trazendo pancadas de chuva e trovoadas. Mínima: 24 °C | Máxima: 33 °C. Vitória: Mínima de 25 °C e máxima de 33 °C.

Região Sul

A manhã começa ensolarada, mas o clima esquenta e provoca chuvas à tarde. Posteriormente, à noite, a instabilidade se espalha pelas demais cidades da região. Baixadas: Mínima de 22 °C | Máxima de 32 °C. Áreas Altas: Mínima de 21 °C | Máxima de 29 °C.

Região Serrana

O sol aparece entre poucas nuvens durante as primeiras horas do dia. Em contrapartida, a tarde será marcada por precipitações isoladas e trovões. Baixadas: Mínima de 21 °C | Máxima de 29 °C. Áreas Altas: Mínima de 19 °C | Máxima de 29 °C.

Regiões Norte e Nordeste

Diferente das outras localidades, estas regiões seguem com tempo firme. Desse modo, o céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva para esta quinta-feira. O calor, entretanto, será intenso. Norte: Mínima de 24 °C | Máxima de 34 °C. Nordeste: Mínima de 23 °C | Máxima de 35 °C.

Região Noroeste

O dia inicia com sol, mas o cenário muda nos trechos sul e oeste da região. Nessas partes específicas, ocorrem pancadas de chuva e trovoadas no período vespertino. Baixadas: Mínima de 24 °C | Máxima de 35 °C. Mantenópolis e Alto Rio Novo: Mínima de 23 °C | Máxima de 31 °C.

Conclusão e Cuidados

Em suma, a despedida da estação mais quente do ano exige atenção dos capixabas. Embora o sol brilhe forte pela manhã, a chegada das chuvas noturnas na Grande Vitória e no litoral pode impactar o trânsito e a rotina urbana. Fique atento às atualizações meteorológicas locais e prepare o guarda-chuva para o fim do dia.