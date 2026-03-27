Chuvas intensas colocam 30 cidades do ES em alerta; veja quais
Aviso do INMET indica risco de chuva moderada a forte e ventos intensos ao longo deste sábado.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial. O aviso, portanto, é válida das 0h01 de sábado (28) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia e abrange 30 cidades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o órgão, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Dessa forma, as condições exigem atenção ao longo do período.
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Apesar disso, o risco de ocorrências mais graves é considerado baixo. Ainda assim, o cenário inclui possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Portanto, a população deve acompanhar as condições do tempo.
Orientações
Diante desse cenário, o INMET orienta cuidados durante rajadas de vento. Nesse caso, as pessoas devem evitar se abrigar debaixo de árvores, já que há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Ao mesmo tempo, o órgão também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Dessa maneira, a medida reduz possíveis danos causados por descargas elétricas.
Além disso, a população pode buscar mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193. Assim, os órgãos permanecem disponíveis para atendimento em caso de necessidade.
Cidades em alerta
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
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