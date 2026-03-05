Colisão entre carros e caminhão deixa um ferido na BR 101 em Iconha

Um acidente na BR 101 em Iconha provocou lentidão no trânsito na manhã desta quinta-feira (5) e deixou uma pessoa ferida. A colisão ocorreu por volta das 6h51, no quilômetro 373 da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois carros de passeio e um caminhão. A ocorrência foi registrada no sentido Norte da rodovia.

O local do acidente fica próximo ao Posto Jaracatiá, ponto conhecido pelos motoristas que trafegam pela região. Logo após a colisão, o fluxo de veículos passou a apresentar lentidão.

Equipes responsáveis pelo atendimento foram acionadas para prestar apoio na ocorrência. Além disso, o atendimento buscou garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo trecho.

De acordo com os registros iniciais, pelo menos uma vítima precisou ser retirada do local e encaminhada para atendimento hospitalar. No entanto, até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da pessoa.

As autoridades também não divulgaram detalhes sobre a dinâmica do acidente na BR 101 em Iconha. Dessa forma, as causas da colisão ainda permanecem sob apuração.

O acidente na BR 101 em Iconha impactou temporariamente o fluxo de veículos na rodovia. Durante o atendimento da ocorrência, motoristas reduziram a velocidade ao passar pelo trecho.

Por isso, agentes responsáveis pelo tráfego orientaram os condutores que circulavam pela região. Além disso, as equipes reforçaram a sinalização para evitar novos incidentes.

As equipes de controle de trânsito também garantiram a segurança dos profissionais de resgate e dos demais usuários da rodovia.

A BR 101 representa uma das principais vias de ligação do Espírito Santo. Diariamente, milhares de veículos utilizam o trecho para deslocamentos entre municípios e estados.

Consequentemente, acidentes como esse provocam impactos imediatos no trânsito da região. Por esse motivo, as autoridades recomendam atenção redobrada aos motoristas que trafegam pela rodovia.

Enquanto isso, equipes continuam atuando no local para restabelecer o fluxo de veículos. A expectativa é que os agentes liberem o trânsito gradualmente após a conclusão dos atendimentos.

Por fim, as autoridades orientam os motoristas a manter distância segura entre veículos e respeitar a sinalização. Essas medidas reduzem o risco de novos acidentes.

Além disso, a investigação sobre o acidente na BR 101 em Iconha seguirá com base nos registros da ocorrência e nos levantamentos realizados pelas equipes no local.