Comandante da Guarda de Vitória é morta a tiros pelo namorado

A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, foi morta a tiros dentro de casa na madrugada desta segunda-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, namorado de Dayse.

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Segundo relatos, o homem foi até a residência da comandante durante a madrugada. Em seguida, ele acessou o imóvel e efetuou disparos contra Dayse Barbosa.

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Logo após o crime, o suspeito teria tirado a própria vida no interior da residência. Ainda conforme os relatos iniciais, um familiar da vítima ouviu os disparos e acionou as autoridades. Equipes da Polícia Militar e do Samu chegaram ao local pouco depois. No entanto, as vítimas já estavam sem sinais vitais.

Comandante da Guarda foi vítima do próprio namorado

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio em Vitória seguido de suicídio. Conforme as informações preliminares, o relacionamento entre a vítima e o suspeito era marcado por conflitos. Ainda assim, os detalhes da dinâmica do crime seguem em apuração.

Além disso, a polícia busca reunir provas e ouvir testemunhas para esclarecer as circunstâncias. O caso também deve considerar possíveis registros anteriores de violência. Dessa forma, a investigação pretende confirmar o histórico da relação e possíveis sinais prévios.

Dayse Barbosa ocupava um papel relevante na segurança pública da capital. Ela foi a primeira mulher a comandar a Guarda Municipal de Vitória. Ao longo da carreira, atuou em ações voltadas à proteção social e à defesa dos direitos das mulheres.

A morte da comandante gera repercussão entre agentes de segurança e na sociedade. O caso reforça o debate sobre violência doméstica e feminicídio no país. Além disso, evidencia a necessidade de políticas públicas mais eficazes para prevenção.