Comandante da Guarda foi morta com cinco tiros na cabeça, diz polícia

A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, foi morta com cinco tiros na cabeça na madrugada desta segunda-feira (23). O crime ocorreu dentro da residência da vítima, no bairro Caratoíra, em Vitória. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.

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De acordo com as informações iniciais, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza efetuou os disparos contra a comandante. Em seguida, ele tirou a própria vida na cozinha do imóvel. A ocorrência foi registrada por volta das 3h.

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Além disso, relatos apontam que o crime aconteceu dentro da casa onde a vítima estava. Um familiar ouviu os disparos e acionou as autoridades. Equipes da Polícia Militar e do Samu chegaram ao local pouco depois, porém constataram os óbitos.

Comandante morta com cinco tiros: investigação segue em andamento

A Polícia Civil conduz a investigação e apura as circunstâncias do crime. Conforme a apuração inicial, os investigadores tratam o caso como feminicídio seguido de suicídio. Além disso, a equipe analisa a dinâmica do crime e o relacionamento entre os envolvidos.

Segundo informações preliminares, o casal mantinha um relacionamento marcado por conflitos. Por isso, a polícia verifica possíveis registros anteriores e ouve testemunhas. Com isso, os investigadores buscam reunir elementos que confirmem a motivação do crime.

Dayse Barbosa ocupava posição de destaque na segurança pública da capital. Ela se tornou a primeira mulher a comandar a Guarda Municipal de Vitória. Durante a carreira, atuou em ações voltadas à proteção social e à defesa dos direitos das mulheres.

Enquanto isso, o caso gera repercussão e reforça o debate sobre violência contra a mulher. A Polícia Civil informou que divulgará novas atualizações conforme o avanço das investigações.