Comandante da Guarda relatou ameaças antes de ser morta

A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, relatou ameaças de morte antes de ser assassinada na madrugada desta segunda-feira (23). Segundo informações iniciais, ela confidenciou ao pai que temia pela própria vida. O caso é investigado como feminicídio.

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De acordo com os relatos, Dayse mantinha um relacionamento de cerca de cinco anos com o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, apontado como principal suspeito. Ainda conforme as informações, o relacionamento apresentava histórico de conflitos.

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Além disso, a comandante teria alertado familiares sobre comportamentos preocupantes do companheiro. Ao compartilhar as ameaças, ela demonstrou receio diante da situação. Esse relato agora integra a linha de investigação conduzida pela Polícia Civil.

Comandante da Guarda relatou ameaças de morte e polícia apura histórico

A Polícia Civil investiga o caso e apura as circunstâncias do crime. Os investigadores analisam possíveis registros anteriores e ouvem testemunhas. Dessa forma, a equipe tenta confirmar o histórico de ameaças e a motivação do crime.

Na linha inicial, os investigadores tratam o caso como feminicídio seguido de suicídio. No entanto, a polícia segue reunindo provas para consolidar a dinâmica do ocorrido. Além disso, peritos analisam o local do crime e os elementos coletados.

Dayse Barbosa ocupava posição de destaque na segurança pública da capital. Ela se tornou a primeira mulher a comandar a Guarda Municipal de Vitória. Durante a carreira, atuou diretamente na proteção social e na defesa dos direitos das mulheres.

Enquanto isso, o caso repercute e reforça o debate sobre violência contra a mulher. A Polícia Civil informou que divulgará novas informações conforme o avanço das investigações.