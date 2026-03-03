Como será o clima em março? Veja o que esperar de chuvas e calor no ES

Março no Espírito Santo traz um cenário de transição entre o Verão e o Outono, marcado por mudanças graduais nas chuvas e temperaturas. Embora as precipitações diminuam em relação aos meses anteriores, o clima ainda mantém a umidade e o calor, especialmente em áreas de menor altitude. A previsão é de chuvas dentro da média histórica em grande parte do estado, com temperaturas acima do normal, tornando o mês uma mistura de temperaturas elevadas e eventos de chuva intensa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as chuvas devem variar entre 120 mm e 260 mm, dependendo da região. As áreas Sul e Serrana, por exemplo, devem acumular entre 180 mm e 260 mm de chuva. Já o litoral norte ficará com volumes abaixo da média.

Leia também: Porto Canoa recebe a Feira Parceria Legal com atrações e serviços gratuitos

As chuvas no mês tendem a ocorrer em forma de pancadas, geralmente concentradas entre a tarde e a noite, podendo se estender pela madrugada, especialmente no litoral. Esses eventos são típicos, com distribuição irregular e grande intensidade em curtos períodos, frequentemente acompanhados de trovoadas e rajadas de vento.

Como será o clima em março?

As temperaturas no Espírito Santo continuarão elevadas, com a média variando entre 24 °C e 26 °C. As máximas poderão atingir entre 30 °C e 33 °C, especialmente nas regiões de menor altitude, como as áreas Norte e Noroeste. Nas áreas litorâneas, as mínimas ficam entre 21 °C e 23 °C, mantendo uma amplitude térmica diária pequena devido à influência do oceano.

Para o trimestre de março a maio, o Incaper observa que o Oceano Pacífico equatorial ainda apresenta temperaturas abaixo da média histórica, indicando uma fase de enfraquecimento do fenômeno La Niña, com 60% de chance de transição para a fase neutra. No Atlântico Tropical, as anomalias positivas de temperatura no norte favorecem o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical, influenciando diretamente as condições de precipitação e temperatura na região.

Orientações

Com as condições previstas, o Incaper orienta que os produtores agrícolas ajustem seus calendários, considerando o solo úmido e as chuvas intensas. Além disso, é essencial intensificar o monitoramento de pragas e doenças devido ao ambiente quente e úmido. E também planejar o manejo das culturas, já antecipando a chegada de um período com menor disponibilidade hídrica a partir de abril.

A população também deve se manter informada sobre a previsão do tempo e tomar cuidados em períodos de chuvas fortes e calor intenso. Além disso, mantér hidratação adequada e proteção contra a exposição solar.

Com informações do Incaper.