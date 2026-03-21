Política Regional

Gestão das Cidades: Amunes reúne líderes para discutir inovação e desenvolvimento

A 9ª edição do congresso acontece nos dias 24 e 25 de março, no Pavilhão de Carapina, no município da Serra

Foto: Divulgação

A 9ª edição do Congresso Gestão das Cidades, promovido pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), contará com uma programação especial. As atividades terão como foco a modernização da gestão pública, inovação, cidades inteligentes e o desenvolvimento urbano sustentável.

O congresso será realizado nos dias 24 e 25 de março, no Pavilhão de Carapina, no município da Serra. Prefeitos, gestores públicos, técnicos e especialistas estarão reunidos em uma agenda que combina anúncios de investimentos, debates técnicos e troca de experiências entre os municípios do Espírito Santo.

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“O evento possibilita que os gestores dos 78 municípios e suas equipes troquem dúvidas, informações e experiências. Esse contato acessível, facilitado pelo Congresso, fortalece a cooperação e a integração entre os gestores, porque um prefeito pode passar ao outro experiências que já teve, caminhos pelos quais já percorreu”, explica o presidente da Amunes e prefeito de Nova Venécia, Mário Sérgio Lubiana.

Além dessa troca, o Congresso Gestão Cidades também conta como temas estratégicos como Inovação, Sustentabilidade e Desenvolvimento.

Conforme explica o presidente, em toda a programação haverá palestras e apresentações que passeiam por esses temas. O objetivo é fazer com que as equipes municipais se capacitem e se atualizem para impulsionar seus municípios.

Papel estratégico da Amunes na formação de Cidades inteligentes

Entre os principais desafios da administração municipal para a implementação de cidades inteligentes é a limitação de recursos financeiros e técnicos. Muitos municípios, especialmente os de pequeno e médio porte, têm dificuldades em investir em infraestrutura tecnológica e em manter equipes qualificadas para planejar, executar e gerir soluções digitais.

“Por isso, muitas vezes, contamos com parcerias importantes para superar os desafios. O Bandes, por exemplo, é um parceiro da Amunes e dos municípios capixabas e muitas cidades já aderiram ao Programa ES Inteligente e estão modernizando sua infraestrutura por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs)”, explica o presidente da Amunes.

Assim, as ações desenvolvidas com esses parceiros contemplam a modernização da iluminação pública, a implantação de usinas solares fotovoltaicas e a ampliação das telecomunicações e da conectividade. Ainda viabiliza a instalação de sistemas de videomonitoramento, a oferta de Wi-Fi público, a implementação de fibra óptica em prédios públicos e a gestão de resíduos sólidos urbanos. 

Agenda de abertura

No dia 24, a partir das 9h, o Congresso Gestão Cidades concentra ações institucionais importantes. Estão previstos o lançamento do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (FUNPAES 2026), apresentações culturais e o lançamento oficial da Feira dos Municípios 2026.

Também fazem parte da programação anúncios de repasses e autorizações para obras e programas nas áreas ambiental, social, econômica e de infraestrutura, dentro do Novo Acordo do Rio Doce.

À tarde, portanto, a partir das 13h30, o foco se volta para discussões técnicas que impactam diretamente o futuro das cidades capixabas. Painéis abordam o novo ciclo de desenvolvimento do Espírito Santo e o alinhamento de prioridades no Plano ES 500 Anos. Tratará ainda do fortalecimento do turismo como vetor econômico e estratégias para melhorar o ambiente de negócios e atrair investimentos.

Programação completa e inscrições

Para participar do evento, os interessados devem se inscrever por meio do site https://amunes.org.br/gestaocidades.

Além disso, a programação, que segue até o dia 25 de março, pode ser conferida por meio do link abaixo:

Programação 1º dia 9º Congresso Gestão das CidadESBaixar

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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