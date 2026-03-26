Construção e indústria lideram empregos no Espírito Santo

O Espírito Santo iniciou 2026 com saldo positivo no mercado de trabalho. Em janeiro, o estado gerou 2.434 empregos formais, resultado direto da diferença entre admissões e desligamentos. Assim, o indicador confirma a retomada das contratações após o período de ajustes do fim de ano.

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Além disso, os dados, analisados pelo Connect Fecomércio-ES com base no Caged, mostram um cenário mais equilibrado entre as regiões. O interior concentrou cerca de 83% das vagas, somando aproximadamente 2.022 postos. Por outro lado, a Grande Vitória respondeu por 17% do saldo, o que reforça a descentralização do crescimento econômico.

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Ampliação das vagas

Coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza afirma que o avanço das vagas fora da Região Metropolitana revela mudanças importantes.

“A economia do interior ganha força com a diversificação das atividades e com o aumento da capacidade de contratação em diferentes setores”, explica.

Ainda de acordo com o levantamento, os setores que mais contribuíram para o resultado foram construção, indústria e serviços. A construção liderou com 1.538 vagas, seguida pela indústria, com 1.041, e pelos serviços, com 726. Dessa forma, o desempenho acompanha o avanço de investimentos e o aumento da demanda por obras e atividades econômicas no estado.

André Spalenza destaca, ainda, que o mês de janeiro exige uma análise cautelosa. Conforme explica, o período costuma refletir o encerramento de contratos temporários, sobretudo no comércio. Mesmo assim, o saldo positivo indica que a economia capixaba mantém capacidade de absorver trabalhadores.

“Quando as oportunidades se expandem fora dos grandes centros, há aumento da renda local, fortalecimento do consumo e estímulo a pequenos negócios. Consequentemente, esse movimento contribui para o desenvolvimento regional”, salienta.

Munícipios que mais geraram empregos

Entre os municípios, Aracruz liderou a geração de empregos, com saldo de 1.671 vagas, impulsionado principalmente pela indústria e construção. Na sequência, aparecem Linhares (203), Ibiraçu (138) e Anchieta (113). Já na Grande Vitória, Vitória registrou 442 novas vagas, enquanto Vila Velha somou 412 contratações.

Por fim, o levantamento reforça a tendência de crescimento distribuído no estado, indicando que diferentes regiões participam da recuperação do mercado de trabalho.