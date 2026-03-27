Defesa Civil alerta para mudança no tempo no ES; entenda

A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu, nesta sexta-feira (27), um alerta de chuvas fracas e isoladas, sobretudo na faixa costeira. Além disso, os maiores acumulados devem ocorrer no litoral norte, sem impacto significativo previsto.

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De acordo com as análises mais recentes, há possibilidade de ocorrência de tempo severo com impacto moderado no estado. Dessa forma, o monitoramento segue intensificado, principalmente nas regiões próximas ao litoral.

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Durante esta sexta-feira, o tempo permanece estável na maior parte do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, imagens de satélite mostram céu claro a parcialmente nublado. Assim, o cenário favorece períodos de sol entre poucas nuvens ao longo do dia.

Além disso, a previsão probabilística indica 70% de chance de acumulados entre 2 e 10 milímetros. Por outro lado, a probabilidade de volumes entre 10 e 30 milímetros é inferior a 20% na faixa costeira. Enquanto isso, nas demais regiões, a chance de chuva é considerada baixa.

Mudança no tempo a partir do dia 28

A partir do dia 28 de março, o cenário muda. Nesse sentido, as chuvas devem se intensificar na faixa costeira. Isso ocorre devido à atuação de um vórtice ciclônico de altos níveis, que favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical.

Como resultado, podem ocorrer pancadas de chuva com intensidade moderada e, ocasionalmente, forte no litoral. Além disso, nos dias seguintes, a tendência é de chuvas com intensidade fraca a moderada em diferentes regiões, principalmente nos municípios litorâneos.

Dessa maneira, o avanço das instabilidades altera o padrão de tempo firme observado anteriormente. Ao mesmo tempo, o aumento da nebulosidade e das precipitações marca a mudança nas condições climáticas.

Por fim, a Defesa Civil orienta o acompanhamento contínuo das atualizações meteorológicas. Assim, a população pode se manter informada sobre possíveis mudanças no tempo e eventuais alertas no Espírito Santo.