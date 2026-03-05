Denúncia leva à descoberta de drogas escondidas em pasto de Apiacá

Uma ação realizada na quarta-feira (4) resultou na apreensão de entorpecentes relacionados ao tráfico de drogas em Apiacá, município localizado no Sul do Espírito Santo.

Durante patrulhamento motorizado pela cidade, uma equipe recebeu informações de um morador sobre possível comercialização de drogas no bairro José do Oto.

Segundo o relato, indivíduos estariam utilizando um pasto situado nos fundos do campo de futebol do bairro para armazenar substâncias ilícitas.

Diante da denúncia, os agentes intensificaram a presença na região indicada. Em seguida, as equipes iniciaram verificações no entorno do local apontado.

Ao se aproximarem da área mencionada, os responsáveis pelo patrulhamento perceberam a presença de dois indivíduos no local.

Logo depois, os suspeitos correram em direção a residências próximas ao perceberem a aproximação da equipe.

Apesar da fuga inicial, os agentes realizaram buscas nas imediações para localizar possíveis materiais escondidos na área.

Durante as diligências, os policiais encontraram entorpecentes e objetos associados ao preparo e armazenamento de drogas.

Tráfico de drogas em Apiacá

As equipes realizaram diligências relacionadas ao tráfico de drogas em Apiacá e localizaram diversos materiais no local indicado pela denúncia.

Durante a ação, os agentes encontraram 124 pedras de crack e duas pedras maiores da mesma substância. Além disso, a equipe apreendeu uma porção de maconha e oito pinos de cocaína.

Durante as buscas, os policiais também localizaram uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes. Esses objetos costumam ser utilizados no preparo e fracionamento de drogas para venda.

Além das substâncias ilícitas, os agentes recolheram R$ 357 em dinheiro, distribuídos em notas fracionadas. Também apreenderam um aparelho celular que poderá auxiliar na continuidade das investigações.

Após as buscas, os policiais localizaram e abordaram os dois indivíduos suspeitos nas proximidades do local.

Em seguida, os agentes conduziram os envolvidos à autoridade policial responsável pelo caso.

Da mesma forma, a equipe encaminhou todo o material apreendido para análise e registro da ocorrência.

Agora, as autoridades conduzirão a investigação para identificar a origem das substâncias e verificar a possível participação de outras pessoas no tráfico de drogas em Apiacá.

Enquanto isso, as autoridades destacam a importância da colaboração da população por meio de denúncias.

Dessa forma, essas informações ajudam a direcionar ações de segurança e contribuem para combater o tráfico de drogas em Apiacá e em outras localidades da região.