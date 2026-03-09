Divino de São Lourenço abre processo seletivo para a assistência social 

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 02/2026 da Prefeitura de Divino de São Lourenço começam nesta terça-feira (10). Os interessados têm até o dia 20 de março. O certame é destinado à contratação temporária de profissionais para atuar na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Paulo Roberto Azevedo, no bairro Santa Cruz. O atendimento ocorre das 9h às 11h e das 12h às 14h30. A participação no processo seletivo é gratuita.

De acordo com o edital, as oportunidades são para o cargo de Servente (Nível I-A), que exige apenas alfabetização. Entretanto, também há para vagas para Motorista (Nível IV-A), que requer Ensino Fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “D” e experiência mínima de dois anos na função. A carga horária prevista para ambos os cargos é de 40 horas semanais.

A remuneração mensal será de R$ 1.622,75 para servente e de R$ 1.901,39 para motorista. Portanto, o edital completo com as regras do processo seletivo, critérios de avaliação e documentação exigida está disponível no site oficial da Prefeitura de Divino de São Lourenço e também no mural da Secretaria Municipal de Assistência Social.