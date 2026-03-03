Política Regional

Eleitor aprova educação, mas aponta insatisfação com estradas e saúde em Marataízes

Ao serem questionados se o município está no caminho certo ou errado, 52,7% dos entrevistados afirmaram que a cidade segue na direção correta.

Eleitores de Marataízes avaliam de forma positiva o rumo geral da administração municipal, embora áreas estratégicas, como saúde pública e infraestrutura viária, concentrem índices de reprovação, é o que aponta pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) e divulgada, nesta terça-feira (3), pelo AQUINOTICIAS.COM.

Ao serem questionados se o município está no caminho certo ou errado, 52,7% dos entrevistados afirmaram que Marataízes segue na direção correta.

Caminho Certo?

Em sua opinião, o município de Marataízes está no caminho certo ou errado?

52,7%
Caminho certo
36,1%
Caminho errado
11,2%
NS/NR

Em contrapartida, 36,1% consideram que a gestão está no caminho errado, enquanto 11,2% não souberam ou preferiram não responder.

Entre os setores avaliados, a educação aparece como o principal ponto de aprovação da gestão. Segundo o levantamento, 54,6% dos eleitores aprovam a educação no município, contra 35,6% que desaprovam. Outros 9,8% não opinaram.

Educação

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a educação no município?

54,6%
Aprova
35,6%
Desaprova
9,8%
NS/NR

O cenário se inverte quando a pesquisa analisa a saúde pública. Nesse quesito, 57,6% dos entrevistados desaprovam os serviços oferecidos, enquanto 37,6% dos eleitores dizem aprovar. Outros 4,9% não souberam ou não responderam.

Saúde Pública

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a saúde pública no município?

57,6%
Desaprova
37,6%
Aprova
4,9%
NS/NR

A maior taxa de reprovação aparece na avaliação das estradas do município. Para 60,5% dos entrevistados, a situação viária é negativa. Somente 29,8% aprovam as condições das estradas, e 9,8% não opinaram.

Estradas

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova as estradas do município?

60,5%
Desaprova
29,8%
Aprova
9,8%
NS/NR

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Marataízes no dia 23 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta. 

