Eleitor aprova educação, mas aponta insatisfação com estradas e saúde em Marataízes

Eleitores de Marataízes avaliam de forma positiva o rumo geral da administração municipal, embora áreas estratégicas, como saúde pública e infraestrutura viária, concentrem índices de reprovação, é o que aponta pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) e divulgada, nesta terça-feira (3), pelo AQUINOTICIAS.COM.

Ao serem questionados se o município está no caminho certo ou errado, 52,7% dos entrevistados afirmaram que Marataízes segue na direção correta.

Caminho Certo?

Em sua opinião, o município de Marataízes está no caminho certo ou errado? 52,7% Caminho certo 36,1% Caminho errado 11,2% NS/NR

Em contrapartida, 36,1% consideram que a gestão está no caminho errado, enquanto 11,2% não souberam ou preferiram não responder.

Entre os setores avaliados, a educação aparece como o principal ponto de aprovação da gestão. Segundo o levantamento, 54,6% dos eleitores aprovam a educação no município, contra 35,6% que desaprovam. Outros 9,8% não opinaram.

Educação

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a educação no município? 54,6% Aprova 35,6% Desaprova 9,8% NS/NR

O cenário se inverte quando a pesquisa analisa a saúde pública. Nesse quesito, 57,6% dos entrevistados desaprovam os serviços oferecidos, enquanto 37,6% dos eleitores dizem aprovar. Outros 4,9% não souberam ou não responderam.

Saúde Pública

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a saúde pública no município? 57,6% Desaprova 37,6% Aprova 4,9% NS/NR

A maior taxa de reprovação aparece na avaliação das estradas do município. Para 60,5% dos entrevistados, a situação viária é negativa. Somente 29,8% aprovam as condições das estradas, e 9,8% não opinaram.

Estradas

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova as estradas do município? 60,5% Desaprova 29,8% Aprova 9,8% NS/NR

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Marataízes no dia 23 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.