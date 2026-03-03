Eleitor aprova educação, mas aponta insatisfação com estradas e saúde em Marataízes
Ao serem questionados se o município está no caminho certo ou errado, 52,7% dos entrevistados afirmaram que a cidade segue na direção correta.
Eleitores de Marataízes avaliam de forma positiva o rumo geral da administração municipal, embora áreas estratégicas, como saúde pública e infraestrutura viária, concentrem índices de reprovação, é o que aponta pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) e divulgada, nesta terça-feira (3), pelo AQUINOTICIAS.COM.
Em sua opinião, o município de Marataízes está no caminho certo ou errado?
Em contrapartida, 36,1% consideram que a gestão está no caminho errado, enquanto 11,2% não souberam ou preferiram não responder.
Entre os setores avaliados, a educação aparece como o principal ponto de aprovação da gestão. Segundo o levantamento, 54,6% dos eleitores aprovam a educação no município, contra 35,6% que desaprovam. Outros 9,8% não opinaram.
O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a educação no município?
O cenário se inverte quando a pesquisa analisa a saúde pública. Nesse quesito, 57,6% dos entrevistados desaprovam os serviços oferecidos, enquanto 37,6% dos eleitores dizem aprovar. Outros 4,9% não souberam ou não responderam.
O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a saúde pública no município?
A maior taxa de reprovação aparece na avaliação das estradas do município. Para 60,5% dos entrevistados, a situação viária é negativa. Somente 29,8% aprovam as condições das estradas, e 9,8% não opinaram.
O(a) Sr(a) aprova ou desaprova as estradas do município?
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Marataízes no dia 23 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
