Eleitores avaliam que Alfredo Chaves está no caminho certo; aprovação é de 71,2%

Estudo do Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado pelo AQUINOTICIAS.COM, traça um panorama da avaliação dos moradores de Alfredo Chaves sobre os serviços públicos e os rumos do município.

Alfredo Chaves está no caminho certo ou errado? 71,2% Caminho certo 16,3% Caminho errado 12,5% NS / NR

De acordo com o levantamento, 71,2% dos entrevistados avaliam que o município está no caminho certo, enquanto 16,3% acreditam que a cidade segue pelo caminho errado. Outros 12,5% não souberam ou preferiram não responder.

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Na avaliação por áreas, a educação aparece como o setor mais bem avaliado. Ao todo, 72,4% dos entrevistados aprovam o serviço, enquanto 15,6% reprovam. Outros 12,0% não souberam ou não responderam.

Você aprova ou desaprova a educação no município? Aprova 72,4% Desaprova 15,6% NS / NR 12,0%

A saúde pública também apresenta avaliação positiva entre os moradores. Segundo a pesquisa, 65,8% aprovam o serviço, enquanto 23,7% desaprovam. Já 10,5% não souberam ou preferiram não opinar.

Você aprova ou desaprova a saúde pública no município? Aprova 65,8% Desaprova 23,7% NS / NR 10,5%

No caso das estradas do município, a avaliação é mais equilibrada. 50,3% dos entrevistados aprovam as condições das vias, enquanto 43,1% desaprovam. Outros 6,6% não souberam ou preferiram não responder.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Alfredo Chaves nos dias 11 e 12 de março. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.