Eleitores avaliam que Alfredo Chaves está no caminho certo; aprovação é de 71,2%
Na avaliação por áreas, a educação aparece como o setor mais bem avaliado.
Estudo do Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado pelo AQUINOTICIAS.COM, traça um panorama da avaliação dos moradores de Alfredo Chaves sobre os serviços públicos e os rumos do município.
Alfredo Chaves está no caminho certo ou errado?
De acordo com o levantamento, 71,2% dos entrevistados avaliam que o município está no caminho certo, enquanto 16,3% acreditam que a cidade segue pelo caminho errado. Outros 12,5% não souberam ou preferiram não responder.
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Na avaliação por áreas, a educação aparece como o setor mais bem avaliado. Ao todo, 72,4% dos entrevistados aprovam o serviço, enquanto 15,6% reprovam. Outros 12,0% não souberam ou não responderam.
Você aprova ou desaprova a educação no município?
A saúde pública também apresenta avaliação positiva entre os moradores. Segundo a pesquisa, 65,8% aprovam o serviço, enquanto 23,7% desaprovam. Já 10,5% não souberam ou preferiram não opinar.
Você aprova ou desaprova a saúde pública no município?
No caso das estradas do município, a avaliação é mais equilibrada. 50,3% dos entrevistados aprovam as condições das vias, enquanto 43,1% desaprovam. Outros 6,6% não souberam ou preferiram não responder.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Alfredo Chaves nos dias 11 e 12 de março. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
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