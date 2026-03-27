Política Regional

Eleitores avaliam que Alfredo Chaves está no caminho certo; aprovação é de 71,2%

Na avaliação por áreas, a educação aparece como o setor mais bem avaliado.

Foto: Divulgação/PMAC

Estudo do Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado pelo AQUINOTICIAS.COM, traça um panorama da avaliação dos moradores de Alfredo Chaves sobre os serviços públicos e os rumos do município.

Alfredo Chaves está no caminho certo ou errado?

71,2%Caminho certo
16,3%Caminho errado
12,5%NS / NR

De acordo com o levantamento, 71,2% dos entrevistados avaliam que o município está no caminho certo, enquanto 16,3% acreditam que a cidade segue pelo caminho errado. Outros 12,5% não souberam ou preferiram não responder.

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Na avaliação por áreas, a educação aparece como o setor mais bem avaliado. Ao todo, 72,4% dos entrevistados aprovam o serviço, enquanto 15,6% reprovam. Outros 12,0% não souberam ou não responderam.

Você aprova ou desaprova a educação no município?

Aprova72,4%
Desaprova15,6%
NS / NR12,0%

A saúde pública também apresenta avaliação positiva entre os moradores. Segundo a pesquisa, 65,8% aprovam o serviço, enquanto 23,7% desaprovam. Já 10,5% não souberam ou preferiram não opinar.

Você aprova ou desaprova a saúde pública no município?

Aprova65,8%
Desaprova23,7%
NS / NR10,5%

No caso das estradas do município, a avaliação é mais equilibrada. 50,3% dos entrevistados aprovam as condições das vias, enquanto 43,1% desaprovam. Outros 6,6% não souberam ou preferiram não responder.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Alfredo Chaves nos dias 11 e 12 de março. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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